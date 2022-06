Servicio de taxis no va disminuir, a pesar de amenaza de la quinta ola en Guasave

Gusave, Sinaloa.- El líder del Sindicato de Taxistas Fernando Amilpa comentó que ante la amenaza de la quinta ola de contagios por covid no disminuirán el número de unidades con las que se encuentran brindando ese servicio en Guasave, por lo que continuarán en circulación las 125 unidades de alquiler con las que cuentan.

César Cervantes Cervantes mencionó que continúan siendo estrictos con la aplicación de los protocolos sanitarios, ya que no se permite el brindar servicio si no cuenta el chofer o el pasajero con cubrebocas y se brinda gel antibacterial al subir a la unidad, por seguridad.

PRECAUSION

Señaló que en el caso de los pasajeros que no portan cubrebocas en las unidades traen una caja para darles uno, cuando sea necesario, lo cual acostumbraron desde los tiempos más fuertes de la pandemia, para tener cuidado con ese tema y así poder brindar el servicio sin necesidad de negarlo por falta de este, ya que hay pasajeros que no cuentan con cubrebocas, y ellos en cada unidad tienen una calcomanía que indica que sin esa protección no les será posible darles la atención.

“Optamos por traer cubrebocas en las unidades, porque hay quienes no traen y nos piden el servicio, y para no negarlo optamos por portar una caja y así facilitárselo al pasajero”, expresó el líder de los taxistas.

Indicó que cada una de las unidades tiene un bote de gel antibacterial, para que lo usen.

Dijo que la mayoría de los taxistas se encuentran inmunizados contra el covid, lo que les ayuda a tener menos probabilidades de contagio o de sufrir efectos fuertes en caso de enfermar.

Reveló que a pesar de que los casos de contagio disminuyeron, ellos nunca se relajaron con los protocolos que indicó la Secretaría de Salud.

DECISION

Señaló que no piensan recortar ninguna unidad, ya que están ubicados por varias áreas de la ciudad, y están dispuestos a continuar al 100 por ciento prestando el servicio.

“Todos estamos dispuestos a continuar brindando el servicio, a pesar de esta quinta ola” externó.

Aseveró que es obvio que cuando la situación se ve más fuerte, la poblacion se asusta, pero a pesar de ello, cuando la pandemia estaba en su punto más feo, nunca dejaron de brindar el servicio, y es por eso que no cree que se vean afectados durante esta quinta ola, a pesar de que gran parte de la población ya está inmunizada, por lo que la situación ya no es igual.

SOLIDARIDAD

Recordó que durante la pandemia ellos brindaron su sevicio de manera gratuita al sector salud, haciendo más de 500 servicios.

“Nosotros apoyamos al sector salud, y estamos dispuestos a seguir apoyando, cuidando las recomendaciones sanitarias”, finalizó.