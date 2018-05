Sexagenario pedalea en busca de la erradicación de la polio

Guasave, Sinaloa.- Roberto Botello Cortés, mejor conocido como ‘Beto Rock’, ultramaratonista tamaulipeco, inició hace 18 días en San Luis Potosí una loca travesía con la finalidad de llevar mensajes de salud a toda la república mexicana.

El abanderado de la Organización Rotary International en el programa denominado ‘Pongamos fin a la Polio’ pretende recorrer más de 12 mil kilómetros en su bicicleta ‘La Castañeda’.

El objetivo

El también escritor dijo que es su alma de hippie lo que lo impulsa a hacer este recorrido y demostrarle a los jóvenes que la edad no importa para cumplir los sueños y realizar buenas obras, aunado al objetivo de acercarse a los medios de comunicación en cada parte que se llegue para poder difundir el trabajo que los rotarios están realizando y despertar la conciencia de la gente para que no deje de vacunar a los niños, porque la vacuna es gratis.

Voy a cumplir 65 años el 15 de mayo, eso también quiero dar a conocer, que todos sepan que la prevención lo es todo, que hay que hacer ejercicio, alimentarse bien, hacerle frente a todo lo que nos provoca el estrés, y que sin importar la edad podemos iniciar aventuras con fines buenos y nobles, como yo que llevaré a toda la república y a algunas ciudades de la Unión Americana el fin de mi abanderamiento, que es erradicar la polio del mundo.”

Botello Cortés confesó que hace poco estuvo enfermo de la próstata y eso le impidió andar en bicicleta, sin embargo, al hacerle frente a la enfermedad y ante la petición de esta causa, se compró un asiento especial y decidió pedalear para lograr el objetivo de los Rotary International. “También hablaré de la próstata, porque a mí me pasó y no quiero que sufran por ignorancia lo que pueden prevenir”.

El recorrido. Beto Rock salió de San Luis Potosí, cruzó Guanajuato, Guadalajara, Sinaloa y hoy cruzará a la Baja Sur y tras recorrer algunas ciudades fronterizas regresará a México por Tamaulipas, para llegar a Cancún, Quintana Roo, tomar la ruta Pacífico y de ahí volver a San Luis Potosí.

Preparado

Con una sonrisa enorme y sin rastro de cansancio, Beto Rock dijo estar preparado para cumplir su meta de concientizar a las personas sobre la importancia de la vacunación contra la polio y sobre la prevención de todas las enfermedades, además de disfrutar del extenso ‘paseo’ que le permitirá conocer mucha gente y muchas culturas.

“Llevo apenas el 10 por ciento del recorrido pues son 150 ciudades las que tenemos apuntadas para recorrer, es un juego de niños, no me asusta, no me canso, puedo manejar 24 horas sin parar, estoy preparado para esos extremos”, asegura el activista social en pro de la salud.

El día de hoy partirá a Los Mochis, a Topolobampo, en donde tomará el ferri rumbo a La Paz, Baja California Sur, para seguir con el recorrido.

Enamorado de Sinaloa

El abanderado de la salud enfatizó que Sinaloa lo cautivó y que a pesar de ser uno de los estados más estigmatizados por la violencia, se lleva una muy buena impresión de su gente, su comida y sus hermosos paisajes. “Eso de la inseguridad es un tema que sí me da miedo, pero me voy enamorado de Sinaloa, a pesar de todo lo que decían viajé seguro, incluso se me ponchó la bicicleta en plena carretera de noche y no pasó nada. Puedo decir sin problema que la comida es exquisita y después de haber conocido todo el caribe, definitivamente me quedo con Mazatlán”.