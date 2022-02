Si Gobierno de Guasave detectó a los 'aviadores', debió presentar la denuncia: Burciaga

Guasave, SInaloa.- Luego de que el oficial mayor señalara que fueron ellos quienes ubicaron a cinco ‘aviadores’ en la nómina del Ayuntamiento de Guasave, la síndica procuradora declaró que, de haber sido así las cosas, él debió haber actuado, ya que tenía 40 días naturales para poder presentar las denuncias ante las instancias correspondientes, como son el Órgano Interno de Control o la Sindicatura de Procuración.

Georgina Burciaga Armenta declaró que se ha percatado de que ellos aseguran que hicieron las investigaciones y se encuentran haciendo el trabajo, pero no hay nada presentado sobre eso ante las instancias que corresponde.

Expresó que aunque el oficial mayor diga que fue él quien detectó esa irregularidad, debe de presentar las pruebas, pero que no digan que esos trabajadores se heredaron de la administración pasada, ya que se cuenta con pruebas que uno de ellos empezó a laborar a partir de diciembre del 2021 y los otros cuatro desde el 3 de enero de 2022.

De igual manera, mencionó que por parte de la Sindicatura de Procuración se han realizado las investigaciones correspondientes y se han visitado las diferentes sindicaturas, y los cinco ‘aviadores’ no fueron encontrados en su lugar de trabajo, por lo que se les ha buscado en sus domicilios y se ha hecho la investigación con el síndico y compañeros, se ha visitado el área donde se supone que estarían laborando en repetidas ocasiones y no se les encuentra.

“Los encargados de las sindicaturas no conocen a esas personas, solo los identifican porque viven en la comunidad, no porque laboren ahí”, señaló.

El titular del Órgano Interno de Control comentó que en el caso de los ‘aviadores’, como primer término ellos deben de valorar si se inicia o no una investigación respecto a los asuntos turnados para ese efecto, porque pudiera detectarse que no se trata de asuntos de la competencia del Órgano, pero cuando se verifica que son asuntos que les competen, como son las denuncias de particulares o de una autoridad municipal, como la síndica procuradora, lo primero que se hace es radicar el expediente, que no es otra cosa que acordar iniciar la investigación en el departamento de denuncias de investigación.

Juan Ramón Bojórquez Cempoátl aseveró que una vez que se radica formalmente el expediente, solicitan diferentes datos a las propias oficinas gubernamentales para corroborarlos y hacer las investigaciones pertinentes, ya sea en oficinas o directamente en el lugar donde se cometieron presuntamente los hechos denunciados.

Destacó que al encontrar que hay presunta responsabilidad de los denunciados, se tiene que elaborar un informe correspondiente de presunta responsabilidad e iniciar el expediente en el área de Substanciación, donde propiamente inicia el procedimiento con presencia del denunciado involucrado, y la sanción que prevé la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, que va desde una amonestación hasta la inhabilitación.

El secretario del Ayuntamiento declaró que mientras curse la investigación, no es correcto que enjuicien a un ciudadano y lo declaren culpable ante la opinión pública, por lo que invita a la síndica procuradora a que se pueda instalar de inmediato un diálogo con el oficial mayor y Recursos Humanos, para que, caso por caso que ella tenga, como responsable de cuidar los recursos públicos como síndica procuradora, se traten donde se deben tratar.

“Nosotros no vamos a permitir que haya ningún ‘aviador’, es normal que se contrate a un empleado como trabajador y pudiera pasar que ese empleado no asista, se haga el desentendido o sea el protegido de alguien, y no vaya”, resaltó Adán Camacho Gámez.

Manifestó que si la síndica, ellos o un ciudadano demuestra que alguien está incumpliendo en su trabajo, irá para afuera, así haya sido un participante importante en la política, ya que no ocultarán absolutamente nada, y tienen línea de investigación sobre gente que probablemente sea ‘aviadora’.

“No será hasta que termine el proceso de investigación, cuando a la opinión pública se le darán los hechos como deben de ser”, finalizó.