"Si Morena nos cierra una puerta se nos abren tres más": diputado de Guasave

Sinaloa.- Si se le cierra una puerta se le abren tres más, así respondió el diputado Eleno Flores Gámez respecto a las declaraciones hechas por algunos militantes fundadores de Morena en Guasave, quienes señalan que su proyecto político no tiene cabida en el partido.

“Por ahí aprendimos cómo se deben hacer las cosas, cuando fuimos independientes, hoy en día somos diputados por el PT y agradezco la oportunidad que me brindaron, pero no estoy dispuesto y ni me voy a exponer a que terceros anden hablando por uno de lo que ellos creen que está bien.

Flores Gámez se dirigió específicamente a Miguel Ángel Mezura Báez, al señalar que aunque lo respeta no va a permitir que pongan en duda su trabajo.

“Mis respetos para el profe Mezura, es una persona de edad a quien yo quiero y respeto mucho, pero no voy a permitir que alguien venga y hable de mí, mi trabajo me ha costado estar donde estoy, y si tengo que pagar una factura política lo haré.”

Aseguró que él es “el único que puede enderezar Guasave".

“Yo lo dije en días pasados y aquí lo sostengo, el único que puede enderezar Guasave es el Gordo Eleno, y me vienen haciendo la propuesta para aparecer en el 21 por la presidencia de Guasave.”

El diputado local detalló que diariamente tiene encuentros de trabajo con distintos partidos y grupos, sin embargo esto no quiere decir que se esté ofreciendo al mejor postor.

“Yo te lo digo recio y quedito, tenemos una relación muy grande con una red de inversionistas que vienen a apostarle a Guasave, nos hemos dado a la tarea en dos años de buscar cómo sí se hagan cosas en Guasave.”

Por otra parte, aseguró que el trabajo es lo que lo ha avalado para que solo le hagan los ofrecimientos. “Todos los días hay propuestas y créeme que yo atiendo a la gente, no pierdo el piso, eso te lo aseguro.”

Dijo que esperará los tiempos que marca el calendario electoral para formalizar sus aspiraciones, sin embargo dejó claro que es la alcaldía lo que le interesa.

“Vamos a buscar los tiempos, vamos a ser muy respetuosos, ya aprendimos algunas cosas, no vamos a mostrar las cartas porque a quien las muestra se les cae el pókar”, aseguró.