Sí están dispuestos a donar sueldo, aseguran regidores de Guasave

Sinaloa.- Dispuestos a aportar una parte de su sueldo para destinarlo a las acciones preventivas contra el COVID-19 se dijeron regidores de los distintos partidos políticos, solo que no han recibido un llamado formal de parte del Gobierno.

Nidia Gaxiola Gutiérrez dijo que por su parte ha estado gestionando apoyos y realizó una aportación para la adquisición de una cabina y que están también dispuestos a hacerlo con aportación de sueldo.

Apoyo

“La intención está y tan ha estado que hemos hecho lo propio apoyando de diferentes maneras, no precisamente con el sueldo, pero sí de nuestra parte con otras personas para comprar insumos para hospitales, nos hemos unido al llamado y hemos apoyado de alguna manera”, expresó.

“Estamos dispuestos, como lo dijimos en su momento, y lo dijimos todos los compañeros, que esperaríamos el llamado para ver la forma, de qué manera íbamos a hacer esa aportación, hasta el momento no ha habido ninguna llamada ni una convocatoria para exponer el tema y para decir de qué manera podemos hacerlo”.

La regidora dijo que el tema ha sido más que nada mediático y pues a pesar de que la alcaldesa hizo el llamado públicamente, en la realidad no ha tenido una plática con ellos para decirles que apoyen.

Sin formalidad

Por su parte, José Ramón López Graciano, regidor del PRI, confirmó que hasta la fecha después de aquella expresión de la alcaldesa nadie les ha preguntado formalmente ni les han dado detalles para que se dé la deducción de su percepción.

“Nadie del Ayuntamiento me ha llamado y me ha dicho ‘¿estás de acuerdo o sí accedes?’, absolutamente nadie, y yo creo que quien está al frente del municipio debe de tener la delicadeza de llamarnos y decirnos, no lanzar una invitación como lo hizo, no debería de ser así, en lo personal”, expresó.

“Ella debió llamarnos y decir ‘la situación está muy complicada, hay que apoyar’ y con mucho gusto lo podemos hacer, pero el que lance un llamado al aire y no tenga un acercamiento contigo ni que nadie del Ayuntamiento lo haga (llamado)”.

Disposición

El regidor Rodrigo Margarito Miranda Olguín, presidente de la bancada de Morena, dijo que están de acuerdo en apoyar con parte de su salario, pero que debido a que no se han reunido por prevención, no habían tomado el acuerdo.

“De hecho nos vamos a juntar los regidores para decidir cuánto es lo que se va aportar, yo creo que va ser un mes de sueldo o una quincena, pero sí vamos a contribuir”, aseguró.

“De hecho yo lo he comentado con nuestra alcaldesa ahí, y quedé yo de comentárselo a nuestros regidores para ver con cuánto podemos aportar ahí; claro que la disposición la tenemos ante cualquier problema que tenga nuestro municipio”.

