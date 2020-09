Sí hay apoyo para trabajadores del campo: Víctor Valdez

Guasave, Sinaloa.- No es verdad que se haya relegado de apoyos a los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Campo de Estación Bamoa, aseguró Víctor Valdez López.

El secretario de Presidencia del Ayuntamiento de Guasave aseguró que en marzo acudieron los representantes de este núcleo, quienes pedían apoyo para alimentos, y que la alcaldesa le encargó a él directamente que los atendiera.

Apoyo

Valdez López aseguró que él personalmente se encargó de entregarles 25 despensas, así como leche de las que dan por medio del DIF.

“Cuando ellos acudieron la alcaldesa me encargó directamente a mí que los atendiera. Yo en otras ocasiones les delego encargos a otros trabajadores, sobre todo para hacer entregas de este tipo de apoyos, pero curiosamente en esta ocasión la entrega la hice personalmente, fueron 25 despensas las que se les entregaron a ellos y también se les dieron cartones de leche de las de DIF”, aseguró.

Al momento de la entrega lo acompañaba Noé Salvador Rodríguez, señaló, quien forma parte del grupo de asesores, y aunque en su momento les pidieron a los beneficiarios que firmaran un documento en el que constaba que se les había apoyado con estos productos, la hoja no aparece. “En ese momento como no se trataba de una acción extraordinaria no se les tomó fotografía al momento de entregarles las despensas, lo que se hizo fue que como mero trámite se les pidió que firmaran un documento, que básicamente era la mitad de una hoja en blanco, solo para dejar constancia. Pero ahora que lo hemos estado buscando en el registro no lo encontramos.”

Apertura

El funcionario municipal aseguró que no se han cerrado las puertas a los líderes y que cuando ellos acudan a pedir alguna gestión sea de este tipo o alguna otra, la indicación es atenderlos.

“A nosotros la alcaldesa nos ha pedido que aquí se atienda a todos por igual, cuando acude alguien a realizar cualquier gestión uno trata de ayudarles, más cuando son temas así de sensibles. Por ello no queremos que se mienta y que se diga que no hay intención de ayudar, cuando ellos saben que no se les ha cerrado la puerta y que si vienen con gusto se les atenderá”, externó.