Si me mueven de la lista de pluris, no me quedaré de brazos cruzados: Aurelia Leal

Sinaloa.- Luego de que ayer se corriera el rumor de que la maestra indígena originaria del municipio de El Fuerte, Gloria Urías Vega, habría sido colocada en la posición número uno de la lista de diputados locales pluris de Morena, sustituyendo en ese lugar a la alcaldesa con licencia de Guasave, Aurelia Leal López, esta última declaró que de momento no hay nada oficial, pues a ella el partido no le ha notificado nada, pero en caso de que así suceda, no se quedará de brazos cruzados.

“No hay nada oficial acerca de este movimiento, pero si el partido tiene pensado hacerlo, desde ahora les digo que no me quedaré de brazos cruzados, me iré por la vía jurídica, porque yo no soy un juguete con el que harán lo que se les venga en gana”, arremetió.

Reconoce que si ella entró a la contienda por la reelección a la presidencia municipal, es porque desde los altos mandos de Morena se lo pidieron, pues nunca ha sido de la idea de reelegirse, pero si ahora también la quieren desplazar de la diputación local, eso no lo va permitir, pues tiene todo a su favor para ir ante las instancias legales y hacer que le respeten ese lugar que ya le habían cedido.

“Me pidieron que me saliera de la contienda por la alcaldía porque decidieron colocar a un hombre en ese sitio, a pesar de que yo estoy convencida que fui la número uno en la encuestas, y lo acepté, me pusieron como número uno en la lista de diputados plurinominales y ahora también me quieren mover solo porque hay gentes a las que les incomoda que yo esté ahí, pues desde este momento les adelanto que no cederé así de fácil esa posición, conozco de leyes y sé que tengo todo a mi favor para pelearles, así que solo estoy esperando que me digan que es oficial ese cambio para irme por la vía legal y ahí ver de a cómo nos toca”, asentó.

Señaló que si asume esta postura, no es porque esté ansiosa de que le den un puesto, sino más bien porque tiene dignidad, y si hay algunos que permiten que los atropellen sin hacer nada, con ella se equivocaron, porque no solo les va dar pelea, sino que les va ganar, en caso de que este movimiento se vuelva una realidad.

Actualmente la política de la sindicatura de Tamazula anda apoyando en sus campañas electorales tanto al candidato a la gubernatura, Rubén Rocha Moya, como al aspirante a la alcaldía de Guasave, Martín Ahumada Quintero.

Se comenta que la entrada de Urías Vega por Aurelia Leal sería para cumplir con la cuota de representación indígena que exige la Ley Electoral.