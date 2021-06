Sí se realizará la obra en la colonia Durango de la ciudad de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Luego de la denuncia que presentaron habitantes de la colonia Durango, debido a que no se les avisó para realizar ahí una obra de drenaje pluvial en beneficio del fraccionamiento Fundadores, el director de Obras Públicas de Guasave respondió que esos terrenos son irregulares y por lo tanto les guste o no se hará ahí dicho proyecto.

“Esos terrenos no están registrados ante el Ayuntamiento, es por ese motivo que no se les informó sobre dicha obra, ya que no les afectaba debido a que es en una zona pública, que le pertenece al municipio, pero se buscará un acuerdo con los colonos para que sean beneficiadas ambas partes”, explicó Mauricio López Parra.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El funcionario comentó que es una obra que ya está autorizada ante el Ayuntamiento debido a que cuenta con todos los permisos requeridos.

El proyecto será realizado por el fraccionamiento y tendrá un costo de 13 millones de pesos, detalló, además es una obra muy importante que va ayudar en el crecimiento de la ciudad, y es privada, para dar garantía a los usuarios de dicho asentamiento.

Indicó que los colonos se oponen sin tener un conocimiento claro de lo que se está haciendo, pues no les va afectar en ningún sentido, ya que es un conector que va atravesar toda la colonia, la cual, en un futuro, puede ser utilizada por la gente de la Durango y hacer sus respectivas rejillas.

“Es un proyecto que se está haciendo debidamente sustentado, trae todos los permisos de Conagua para que puedan descargar en los drenes, pero por otro parte, va por una vialidad que es por todo el municipio, es una vialidad pública; existe por ahí el temor de que les va afectar, pero al contrario, una de las aperturas de ese colector, en un futuro, puede ser utilizado por los colonos”, reveló.

López Parra destacó que es una situación increíble el que los colonos no permitan que dicha obra siga, ya que muchas comunidades desearían tener la oportunidad que ellos tienen para que los puedan conectar al drenaje.

Leer más: Narcos se vengan tras decomiso de autos y armas; asesinan y calcinan a comandante en Chihuahua

Externó que una obra se detiene cuando los habitantes se encuentran en riesgo, como cuando se construyó el puente elevado del río Sinaloa.

Informó que la próxima semana se llevará a cabo una reunión para acordar el beneficio para ambas partes con esa obra.

“Nosotros no gobernamos con caprichos, sí es un capricho de los colonos, y lo siento mucho, pero vamos a proceder de la manera técnica y legal que lleva el caso, no hay mucho que alegar”, sentenció el director de Obras Públicas.