Sicosis por infecciones estomacales en La Trinidad

Guasave, Sinaloa.- Tras el deceso de una pequeña de 4 años que murió por una posible infección estomacal y los señalamientos que hicieran los padres de la misma sobre que algo podría estar pasando en la comunidad La Trinidad pues existían varios casos similares, autoridades de la Secretaría de Salud señalan haber iniciado los trabajos que marca el protocolo en situaciones como esta.

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria informó que impartirán una serie de pláticas en las escuelas de la localidad pues algunos padres de familia no están enviando a los niños a clases pues existe el temor entre los habitantes de que sea algo en el medio ambiente o el agua.

Silvia María Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, informó que desde el lunes, personal de Coepriss y de la misma Jurisdicción acudió a la comunidad, estrictamente a la planta potabilizadora, para realizar una inspección en el agua y de igual manera se revisó el agua que se les está suministrando a la población a través de pipa y aclaró que el nivel de cloración es la adecuada.

Preciado Machado señaló que ayer por la mañana se daría inicio con lo que la Secretaría de Salud llama Autopsia Verbal, que es cuestionar a la familia de la niña sobre lo ocurrido, sin embargo, al acudir a la localidad no se pudo observar a personal de la Jurisdicción en el sitio y al indagar entre los vecinos de la familia señalaron que las autoridades no habían regresado desde el sábado.

La doctora explicó que ellos como Jurisdicción acudieron al Seguro Social para buscar el expediente de la niña y que se están realizando las investigaciones pertienentes al caso.

Añadió que también realizarán una serie de pláticas en las escuelas de la comunidad y con la ciudadanía, para que no se tenga más sicosis sobre el hecho, pues aún se desconoce en dónde pudo haber adquirido la infección la pequeña.

Por parte de la Jurisdicción Sanitaria se darán una serie de pláticas en la escuela en donde estaba la niña, en el kínder, y también en la primaria, sobre todo para que no se dé, porque no están mandando a los niños a la escuela, que no sea una fobia a que haya algo en el medio ambiente, en el agua, o en la escuela; fue una infección que en sí no se ha diagnosticado todavía en dónde la pudo haber agarrado.”