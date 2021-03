"Sigo siendo la candidata del partido para la alcaldía de Guasave": Diana Armenta

Sinaloa.- Ante los rumores de un cambio de candidaturas a la presidencia municipal de Guasave por la alianza PRI-PAN-PRD, en los que se señala que será Jesús López Rodríguez el abanderado, Diana Armenta Armenta señaló que hasta el momento ella no tiene ninguna notificación oficial, por lo que sigue siendo la candidata del partido.

Detalló que los rumores surgieron porque se está en el tiempo de definir las candidaturas comunes y el Partido Acción Nacional está solicitando a nivel nacional las alcaldías de Guasave, Ahome y otra más, pero recalcó que el partido no ha acordado nada hasta el momento.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Hasta ahorita yo no he recibido ninguna notificación de ninguna otra cosa más que que seguimos firmes y para adelante y aquí estamos trabajando… Los panistas lo están solicitando a nivel nacional de que en Guasave tengan un abanderado y tengo entendido que también en el municipio de Ahome y otro municipio, pero hasta donde sé el partido no ha acordado con ellos, no hay una decisión tomada y bueno mientras eso no suceda yo sigo siendo la candidata del partido.”

Leer más: Anuncia AMLO plan para proteger a candidatos en las elecciones

Al ser cuestionada sobre si estaría dispuesta a ceder la candidatura en caso de haber cambios, Armenta Armenta respondió que ‘no me gusta hacer comentarios bajo suposiciones, hay que esperar a ver qué pasa’.