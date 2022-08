Sigue jaloneo entre sindicatos del Ayuntamiento por fondo de vivienda en el municipio de Guasave

Continúa fuerte el jaloneo entre líderes sindicales del Stashag y el Satag por recursos de los trabajadores.

Alejandro Pimentel Medina comentó que se le giró un documento de parte de abogados de Célica Berenice Gaxiola Castro, secretaria general del Satag, donde se le está pidiendo el depósito de aproximadamente 5.4 millones de pesos por concepto del fondo de vivienda de 121 trabajadores que se cambiaron a esa agrupación.

Ante esto, el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave (Stashag) pidió a los trabajadores que vayan personalmente a solicitarle su dinero a la hora que quieran.

Recurso

Pimentel Medina comentó que, tras esta solicitud, resulta sospechoso que no viene la autorización de los trabajadores, por lo que reitera que este recurso será únicamente entregado a los empleados, y lo pueden solicitar a la hora que gusten.

“Ella, por medio de los abogados, me dice que tengo que depositar a esa cuenta que me da Célica Berenice, pero yo le digo que no, que el dinero es de los trabajadores. El dinero no es ni de Célica ni mío, y el trabajador es el que tiene el derecho de ir por su dinero”, puntualizó.

Asimismo, negó las acusaciones que se le han hecho en torno a que durante asambleas del Satag se ha comentado que él se ha gastado el dinero de los trabajadores.

“Comentaban que yo había prestado el fondo de vivienda, que no sabían dónde estaba, pero que yo tenía propiedades para pagar ese dinero, y eso es totalmente falso”, detalló.

El dirigente del Stashag pidió a la líder Célica Berenice Gaxiola que lo invite a una de sus asambleas para aclarar cualquier punto con documentación en mano.

“De hecho, yo le pido un día a la líder, a Célica Berenice, que me invite a una de sus asambleas, y puedo ir yo solo a aclarar cualquier situación ahí con ellos. Es más, públicamente le pido una reunión para que me dé chance de defenderme”, resaltó.