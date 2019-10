Sin acreditación más del 50% de centros de rehabilitación

Guasave, Sinaloa.- En el municipio se tienen registrados un total de 10 centros de rehabilitación, sin embargo, solo tres de ellos cuentan con la acreditación por parte de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), y uno más está en trámite, informó el comisionado estatal contra las adicciones.

El funcionario aclaró que el hecho de no contar con dicha acreditación no significa que el resto de centros estén laborando fuera de los reglamentos o de manera irregular.

Acreditaciones

Cristian Aldo Muñoz Madrid, comisionado estatal de Ceptca, detalló que son tres los centros de rehabilitación en el municipio que ya cuentan con la acreditación por parte de la Conadic, uno más está en proceso y el resto podría acreditarse el año entrante.

En Guasave tenemos 10 centros registrados, de los cuales tres están acreditados por Conadic y otro que ya se va a acreditar este año y los restantes para el año que entra esperamos tener la acreditación por parte de Conadic.”

Actualmente son 10 los centros que se encuentran registrados en el municipio, por lo que son seis los que se encuentran laborando sin dicha acreditación, sin embargo, el funcionario estatal aseguró que no significa que lo estén haciendo de manera irregular.

“Los que no están acreditados por Conadic no quiere decir que estén mal, sino que la acreditación por Conadic es la que lleva el más alto índice de supervisión, pero una vez que están registrados con nosotros y que tengan todos los documentos necesarios y que no hayan tenido ningún problema ante Derechos Humanos pues ya cumplen con la parte.”

Muñoz Madrid añadió que la mayoría de los centros ubicados en el municipio son supervisados y están trabajando bien.

Sobrepoblación

El problema de la sobrepoblación en los centros de rehabilitación es grande, no solo en Guasave, sino en todo el estado, indicó el comisionado estatal contra las adicciones, pues la mayoría está en función con el 100 por ciento de su capacidad cubierta.

En todo el estado hay jóvenes que desafortunadamente pues no tenemos clínicas para poderlos tener y la mayoría de los centros de rehabilitación ya están en el 100 por ciento de su capacidad.”

Muñoz Madrid explicó que en cada centro de rehabilitación que existe en el estado se tienen aproximadamente entre 90 y 100 personas, sin embargo, la cantidad de internos varía de acuerdo con la capacidad que tiene cada centro.