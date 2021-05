Sin acuerdos, el Stasagh y el Ayuntamiento de Guasave

Guasave, Sinaloa.- La comisión de trabajadores sindicalizados afiliados al Stasagh, y la alcaldesa interina Evangelina Llanes Carreón, no llegaron a ningún acuerdo durante la reunión sostenida ayer, en la que los trabajadores pidieron piso parejo para los dos sindicatos.

Será hasta el miércoles a las 12:00 cuando se reúnan de nuevo y el Ayuntamiento les dé respuesta al pliego petitorio que hicieron los sindicalizados.

En una primera instancia, los integrantes de la comisión que se entrevistó con las autoridades municipales, señalaron que la comuna cedió a revisar las peticiones, sobre todo en cuestiones del pago de las prestaciones pendientes y dar respuesta hasta el miércoles entrante.

Lo que nosotros pedimos y exigimos como trabajadores que estamos en un sindicato, era el piso parejo en las prestaciones de los incrementos salariales del 2019-2020, becas y uniformes, prestaciones que al otro sindicato ya se les han atendido y quedaron de analizar la situación, el pliego petitorio que nosotros traíamos y darnos la respuesta el miércoles.

Una vez que la comisión de empleados finalizó la reunión con la alcaldesa, se encontró con el líder sindical, Alejandro Pimentel Medina, para informarle sobre lo expuesto con las autoridades municipales.

Comisión de trabajadores sindicalizados. DEBATE/ Vicente Guerrero

En punto de las 15:00 horas, decenas de sindicalizados llegaron a la explanada del Ayuntamiento y ahí, Pimentel Medina les explicó que no se llegó a ningún acuerdo y que será hasta el miércoles cuando el gobierno municipal les dé una respuesta sobre lo solicitado, pero recalcó que la oferta del municipio no era suficiente pues solo hablaban de becas, zapatos y uniformes y no de los incrementos salariales, por lo que los llamó a tomar medidas más fuertes.

“Esto no es mas que una patadita al balón hacia adelante para seguir ganando tiempo... El miércoles van a ofrecer algo y hay que demostrar que tenemos civilidad; esperarlos para el miércoles y reunirnos aquí igual a las 3 de la tarde y tomar decisiones y si hay algo bueno, que sería principalmente los incrementos salariales y el retroactivo y si no nos lo dan, si no es algo bue-no, hay que tomar acuerdos más fuertes todavía, tomar acuerdos pues un poquito más fuertes, no quisiéramos pero a ver de qué manera nos manifestamos por la inconformidad y si es necesario turnarnos y pernoctar aquí hay que hacerlo.”

Los sindicalizados estuvieron de acuerdo y el próximo miércoles, de no convencerles la oferta que realice el Ayuntamiento, después de las 3 de la tar-de, mantendrán un plantón de forma permanente, advirtiendo que será por el tiempo que sea necesario.

Al conmemorarse hoy el Día del Trabajo, el grupo de sindicalizados acordó también, por medio de votación, realizar una marcha en protesta a la violación de la autonomía del sindicato y de sus derechos laborales, además colocarán mantas en instalaciones de la comuna.