Sin aumento permisos para venta de alcohol

Alcoholes autorizó 34 permisos para venta de alcohol distribuidos en Las Glorias, Boca del Río, La Ensenadita, La Pita-haya y Bellavista para los días de Semana Santa, puntos que serán supervisados para verificar que cumplan con los horarios y las condiciones que señala dicha licencia.

Baltazar Villaseñor Cárdenas, director de Alcoholes en el municipio, señaló que solo aumentaron dos más que el 2017.

Permisos

Villaseñor Cárdenas informó que son los mismos puntos de venta que el año 2017, más dos permiso más otorgados a restaurantes ubicados en La Pitahaya. “Los puntos de venta son los mismos, 34 de las dos compañías distribuidos en Las Glorias, Boca del Río, La Ensenadita y Bellavista, además de dos más en La Pitahaya, pero estos fueron otorgados a restaurantes que añadieron el servicio de venta de alcohol provisional, solo para esas fechas,” manifestó el director.

Señaló que el hecho de que no aumente el número de concesiones es debido a que los puntos de venta ya no son negocio por el costo del permiso, la renta de los terrenos en donde los colocan y los bajos porcentajes de ganancias que deja la compañía cervecera. “No les sale, el permiso cuesta dos mil pesos por día, además pagan entre cinco y 10 mil pesos de renta por la estancia de esos días en el terreno y ahora las compañías cerveceras dejan poco porcentaje de ganancia, por eso no les sale y sigue sin aumentar la cifra”.

En cuanto a los permisos provisionales de los restauranteros, el funcionario explicó que aunque no vendan alcohol, el hecho de permitir que los clientes lleven sus bebidas requiere también el permiso, pues es por venta y consumo de alcohol.

Inspecciones

Villaseñor Cárdenas detalló que todos los puntos deberán cerrar la venta a más tardar a las 11:00, a excepción de las barras en los templetes musicales, que cuentan con permiso especial de baile y pueden vender cerveza hasta la 1 de la mañana, o de lo contrario serán sancionados. Destacó que se tiene una coordinación con Alcoholes del estado y con la Dirección de Seguridad Pública Municipal para realizar inspecciones cuando se llega la hora del cierre y verificar que cumplan con el requerimiento.

“Los rondines los realiza Alcoholes del estado, a quienes les proporcionamos una lista de los puntos, pero nosotros también acudimos y nos apoyamos con Seguridad Pública pues realizamos cada tarde un reporte, así logramos tener todo bajo control en cuanto a las ventas.”

Señaló que una vez más los puntos tienen prohibido vender bebidas en botellas de vidrio, de hacerlo, decomisan el producto y cancelan el permiso.