Sin cumplir con medidas celebran el Día de Muertos en Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Las medidas acordadas durante la última sesión del Consejo de Salud Municipal y el Consejo Ciudadano para la Mitigación del Covid-19 no se cumplieron durante la celebración del Día de Muertos y es que ingresaron al Panteón Municipal niños menores de 12 años, músicos, gente sin cubrebocas y de la afluencia se superó por mucho el 50 por ciento.

Algunos de los voluntarios de Protección Civil de Guasave que se encontraban en el lugar, comentaron que no se tuvo la asistencia de Seguridad Pública.

Sin medidas

Pese a que el nuevo director de Protección Civil, Hildefonso Castro Castro señaló durante la mañana que se estaban acatando todos los protocolos acordados en la reunión de los consejos de salud, la realidad es que las medidas sanitarias se vieron relajadas y rebasadas durante la celebración del Día de Muertos.

En un recorrido realizado por el Panteón Municipal se pudo observar una afluencia que superaba el 50 por ciento del aforo que se había aprobado como medida preventiva contra el Covid.

Incluso, pese a la restricción, decenas de menores de 12 años ingresaron al cementerio y también hubo personas que entraron sin portar el cubrebocas.

A decir de algunos de los voluntarios de Protección Civil que permanecían en los filtros sanitarios de los ingresos, hizo falta la presencia de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, pues los asistentes se molestaban al indicarles las restricciones que se tenían para poder permanecer en el panteón, incluyendo la estancia solo de un par de horas.

Hubo músicos, venta de alimentos y hasta el ingreso innecesario de niños boyscout que estuvieron entregando volantes.

Opiniones

Para Sarahí López, el que le permitieran la entrada a su hijo especial fue benéfico, pues no tenía con quién dejarlo en casa y no quería dejar de visitar la tumba de sus padres.

“Sé que se había prohibido, pero que bueno que nos dejaron entrar, yo no tenía con quien dejar a mi niño; pero solo entramos, limpiamos un poco las tumbas de mis papás, dejé las flores y nos retiramos porque la verdad sí había mucha gente.”

Por otra parte, Rosario Castro señaló que ella decidió acudir creyendo que sí se cumplirían con los protocolos, pero que la misma gente es quien ocasiona el descontrol, pues hubo quienes hasta se alteraron cuando se les llamaba la atención y se les pedía cumplir las medidas.

“Yo entré por la puerta frente a la plaza, y ahí sí me pidieron el cubrebocas y se lo pedían a la gente, les decían que no podían entrar niños, pero hubo quienes hasta casi se peleaban con los de la entrada; es la misma gente quien de plano no entiende y no respeta.”

Hora pico

El personal de Protección Civil que se encontraba en el lugar señalaron que después de las 9 de la mañana se tuvo una afluencia de más de 30 personas por minutos, con una salida solo de 10; sin embargo después de las 12, fue más la gente que salió.