Sin desistir, trabajadores de la Salud mantienen toma en el Hospital General de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Tras reorganizarse para evitar verse afectados en los salarios después de que el gobernador señalara que habría descuentos a quienes no laboraron, los trabajadores por contrato de la Secretaría de Salud continúan con la toma del Hospital General en Guasave.

La noche del miércoles dejaron libre el tránsito sobre el bulevar Juan de Dios Bátiz y también se retiraron del plantón que mantenían en el nosocomio, sin embargo, ayer desde las 05:00 horas retomaron el cierre de la puerta principal.

Yudina López, una de las trabajadoras afectadas, señaló que estarán turnándose para cumplir con sus horarios de trabajo, pero no desistirán en la lucha y en las acciones de protesta, pues argumentó que el gobernador Rubén Rocha Moya no está cumpliendo con lo que les prometió y la respuesta de que las bases se otorgarán hasta en enero no les agradó.

“Lamentamos la respuesta que nos dio y no vamos a desistir, nos coordinamos de otra manera para cumplir con el horario de trabajo, le estamos cumpliendo a él en esa parte y seguimos esperando que nos cumpla lo que nos prometió y hasta entonces, aquí vamos a permanecer”.

Leer más: Detienen presunto responsable de feminicidio en grado tentativa en Mocorito

La trabajadora recalcó que no están interfiriendo en la Consulta Externa y que, si los demás trabajadores quieren atender a la ciudadanía, solo tendrán que buscar la forma de ingresar a las personas, pues lo que mantienen bloqueado solo es el acceso principal al hospital.