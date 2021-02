Sin fecha para semaforizar la calle Cuauhtémoc en Guasave: López

Guasave, Sinaloa.- A pesar de la problemática que se generó al convertir a doble sentido la calle Cuauhtémoc, donde incluso hasta accidentes de tránsito se han dado, el director de Obras Públicas en Guasave reconoce que aún no se tiene una fecha para semaforizar esa vialidad.

Se está preparando la documentación oficial para hacer la solicitud de manera formal y ver cómo el gobierno del estado puede apoyar con los recursos necesarios”, explicó Mauricio López Parra.

Comentó que se sabe que se ocupará la colocación de 19 semáforos en esa calle, pero hasta el momento no se cuenta con una fecha precisa para su colocación.

Trámite

Se está gestionando, de hecho cuando estuvo aquí el gobernador haciendo entrega del puente elevado sobre el río Sinaloa, la alcaldesa le comentó de la necesidad que se tiene de colocar esos semáforos, entonces por ahí escuchamos que el gobernador dijo que vería eso para aterrizarlo, así que se está en la gestión ahorita, ya estamos preparando toda la documentación”, comentó.

La confusión entre los automovilistas al circular por esa zona, se sabe de antemano que es debido al nuevo giro que se le dio a la calle Cuauhtémoc, reconoció, pero esperan que la gente en pocos días esté habituándose a su nuevo uso.

“La presencia de los agentes de tránsito es importante, porque en el propio uso la gente se irá acostumbrando de cómo tiene que desplazarse, siempre será difícil los primeros días, pero considero que esta semana la gente ya sabrá bien cómo transitar correctamente, solo es cuestión de tiempo”, insistió el director de Obras Públicas.

Apoyo

López Parra destaca que es importante recalcar que se cuenta con señalamientos que indican cómo circular adecuadamente por la rúa, por eso es fundamental el seguir las instrucciones dadas con los señalamientos, ya que así ayudan a evitar accidentes, pues es sustancial el interés que la misma ciudadanía le ponga en aprender a cómo moverse por ahí.

“Claro que aquí es responsabilidad del gobierno el guiar para que se use la calle bien, pero también debe de haber un interés de la ciudadanía de saber, entender y darse cuenta de cómo es la forma correcta, la señalización ahí está puesta; dónde debes de hacer alto, dónde no, dónde puedes dar vuelta y por dónde no, así que más bien tenemos que aprender a leer y hacer caso a toda la señalización”, comentó.

A pesar del gran giro que sufrió, por así decirlo, la calle Cuauhtémoc, tenemos que reconocer que los guasavenses lo han tomado de buena manera.

A pesar del descontrol que se vivió los primeros días del ajuste a la circulación en dicha vialidad, no se han presentado incidentes qué lamentar”, declaró.

El funcionario insistió en que es importante hacer caso a los señalamientos colocados, esto mientras llega el paquete se semáforos que habrán de colocarse ahí para que se acabe esa incertidumbre que muchos tienen al circular por esa área.