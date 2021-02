Sin incidentes mayores, operativo del 14 de febrero en Guasave

Gusave.- Durante el pasado fin de semana y ante los festejos por el Día de San Valentín, las autoridades municipales de Guasave, Sinaloa, llevaron a cabo un operativo de vigilancia para asegurar que se estuvieran cumpliendo con las medidas sanitarias, sobre todo en comercios, restaurantes y centros nocturnos.

El director de Salud Municipal informó que le notificaron que un centro nocturno fue sancionado por la delegación de Alcoholes, sin embargo aseguró que no se tuvieron mayores incidentes.

Sergio García Montoya, director de Salud Municipal, indicó que durante el pasado fin de semana se montó un operativo para verificar que se estuvieran cumpliendo con los protocolos de salud, señalando que no hubo mayores incidentes, aunque sí hubo al menos una sanción a un centro nocturno, pero fue departe de la delegación de Alcoholes.

“Hasta ahorita no me han reportado que se haya registrado algún incidente, ni Vía Pública ni los inspectores de Salud; el problema fue en los centros nocturnos, en los antros, parece que Alcoholes extendió una multa a uno de los antros por exceso de personas y por no acatar las medidas, pero con nosotros no hubo nada, todo estuvo tranquilo.”

García Montoya indicó que se reforzó la vigilancia en Las Glorias y aunque hubo detalles con jóvenes que circulaban en motos, no fue a mayores.

“En Las Glorias hubo mucha afluencia de jóvenes, pero en buena armonía, y a parte Seguridad Pública estuvo dando vueltas por el malecón, uno que otro joven alocado en las motos, pero la presencia policiaca los inhibió.”

Fiestas

Para el fin de semana pasado, se otorgaron entre 8 y 12 permisos para fiestas, tanto en domicilios particulares como en locales de renta, por lo que también se tuvo vigilancia en ese sentido para verificar que no se excedieran con el cupo límite que se les tiene permitido ante la pandemia.

“Nosotros dimos entre 8 y 12 permisos para fiestas este fin de semana que pasó, los cuales se llevaron sin incidencias; en domicilio que es la mayoría de los permisos que piden, se permiten entre 60 y 70 personas y en locales en eventos, son 100 personas.”

El funcionario municipal comentó que algunos propietarios de locales pidieron una ampliación del cupo argumentando que su capacidad es para más de 400 personas, lo que se analizará en estos días para poder darles una respuesta.