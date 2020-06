Sin instrucción para cambiar Día del Padre: Canaco

Guasave, Sinaloa.- Desde la Fecanaco no se les ha girado ninguna instrucción para cambiar la fecha de celebración del Día del Padre, externó César Sánchez García. Y es que aunque el semáforo de contagios está en rojo confía en que los clientes actuarán con prudencia y se apegarán a las medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19.

Reactivación

El líder camaral detalló que para ellos el 2020 es un año comercial que se perdió, es por ello que no tienen altas expectativas sobre la derrama económica por esta fecha. Sin embargo, insistió en que posteriormente, cuando las condiciones lo permitan, buscarán que se implementen actividades para reactivar la economía del sector.

“La verdad es que desde la Fecanaco no nos han dado ninguna instrucción sobre la posibilidad de cambiar la celebración para otra fecha, reprogramarla es decir, sin embargo por desgracia no hay una expectativa grande sobre los beneficios en cuanto a derrama económica que pudiera traer al sector. Y te digo por desgracia porque vemos que las condiciones alrededor, con todo lo que está sucediendo, nos hacen considerar que no habrá mucho movimiento por parte de la ciudadanía, algo que se considera es prudente.”

Algunos comercios del centro de la ciudad ya abrieron previo al Día del Padre/El Debate

Aunque desconocen qué tanto pudiera tardar en cambiar de color el semáforo de contagios para Sinaloa, y particularmente para Guasave, fue enfático al mencionar que la gente debe adaptar a su vida las normas de sanidad.

No sabemos cuánto va a tardar esto en disminuir su impacto, lo que sabemos es que esto llegó para quedarse y obliga ahora a una nueva normalidad, en ese sentido como te digo cada quien siendo responsable va a adaptar algunas medidas para reactivar sus negocios y como Cámara seguramente haremos lo propio con eventos para incentivar las ventas.”

Agregó que esta situación se ha extendido más de lo que de inicio se pensó, es por ello que los agremiados ven un reto complicado el estabilizar la economía de sus comercios.

“Realmente nunca se pensó que esto se iba a extender tanto, creímos que esto nos iba a pegar menos, por desgracia no ha sido así, y ahora aunque nosotros hemos padecido creemos que la gente, al ver ya más contagios comunitarios de alguna manera se va a ir acostumbrando a los cuidados permanentes como el lavado de manos, uso de cubrebocas, sana distancia y demás, esto es algo que llegó para quedarse y de lo que dependemos para que nuestra salud y la de nuestros seres queridos esté bien.”

Acato

Sánchez García aseguró que en términos generales los comerciantes que ya han abierto sus puertas son responsables y cuidan el debido cumplimiento de las normas establecidas para la reapertura.

“No todos han podido abrir sus puertas, incluso traemos por ahí unos datos preliminares que nos indican que muchos por desgracia ya no van a poder reactivar sus negocios, se van a quedar así cerrados, pero los que ya se animaron, que viendo su situación consideran que cumplen con los requisitos, son los que están funcionales, en ese sentido ellos sí han sido muy respetuosos de que todo se cumpla.” Puso de ejemplo su caso.

Te voy a hablar de nosotros, en mi negocio yo cuido de mis empleados porque sé que ellos son prioritarios, que no se enferme ninguno, llegan se les toma la temperatura, se ponen su equipo de protección, y en el acceso se cuida que todos los clientes porten cubrebocas, que haya sana distancia y que no tengan temperatura al ingresar.”

