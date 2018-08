Sin judicializar las 700 órdenes de protección giradas desde el 2017

Guasave, Sinaloa.- De acuerdo a estadísticas manejadas por el Instituto Municipal de las Mujeres, con el incremento en los casos atendidos, también las órdenes de protección han tenido una alza.

Sin embargo, la lentitud en el proceso de judicialización y el lapso de funcionamiento de dichas órdenes, no garantiza la seguridad de la víctima más que tres meses.

Cifras

Cindi Solano Espinoza, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, informó que durante lo que va de la administración se han brindado mil 22 atenciones jurídicas a mujeres víctimas de violencia y se han otorgado poco más de 700 órdenes de protección.

“Es una cifra muy alta lamentablemente, pero afortunadamente en eso el Ministerio Público sí está trabajando, atendiendo y girando las órdenes de protección que les hemos solicitado”, señaló la directora del Instituto.

Problemática

Solano Espinoza declaró que aunque el hecho de girar las órdenes de protección es benéfico para las víctimas, esto no garantiza su seguridad más que por un periodo de tres meses, pues no se están judicializando los casos.

“La duración de las órdenes de protección es de tres meses, antes no tenía término, pero ahora es por un lapso de tres meses, que es el tiempo en el que se supone se judicializa, pero ese trabajo no se está llevando a cabo en ese tiempo, y al finalizar el plazo la mujer queda de nuevo vulnerable”, señaló.

La funcionaria explicó que actualmente se están judicializando carpetas de hasta dos años atrás, lo que desmotiva a las denunciantes.

Muchas mujeres desisten o se retractan a continuar con el proceso al darse cuenta de que es muy tardado y que su seguridad no está garantizada, hay que recordar que hay casos en los que las mujeres y sus hijos han tenido que ser resguardados en el refugio que tenemos, y ver que la protección solo les durará tres meses y que a partir de ese tiempo no hay garantía de que no volverán a ser agredidas, pues no se judicializa, simplemente desisten”.