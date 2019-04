Sin la denuncia y el ADN de nada serviría hallar cuerpos: Medina

Guasave, Sinaloa.- Fundamental que las familias presenten la denuncia formal ante la Fiscalía al momento de la desaparición de algún integrante, enfatizó la líder del grupo Las Rastreadoras de El Fuerte, pues sin este proceso no se realizan las pruebas de ADN y la identificación de los cuerpos encontrados por el grupo no pueden ser identificados y entregados.

Durante la última búsqueda realizada en Juan José Ríos se acercaron a ellas más de 200 personas que buscaban a algún familiar, la mayoría con domicilio en este municipio, pero que no realizaron la denuncia pertinente.

Vital

Mirna Nereyda Medina Qui-ñónez, líder de Las Rastrea-doras de El Fuerte, señaló que durante la búsqueda en Juan José Ríos, que las llevó al hallazgo de 15 cuerpos, se acercaron a ellas más de 200 personas, en su mayoría vecinas de Guasave, con familiares desaparecidos, pero que no presentaron la denuncia ante la Fiscalía.

“Lo importante en este caso es hacer el llamado a las familias, porque durante esa búsqueda se nos acercaron más de 200 personas reclamando a un familiar, pero tristemente nos dimos cuenta que no tenían denuncia, la mayoría pertenecían a Guasave; entonces el llamado es a la sociedad que tenga un familiar desparecido que se haga la denuncia primero que nada, que no teman, hay que tener esa cultura de denunciar y pedir también el ADN.”

Medina Quiñónez enfatizó en que de nada serviría el hecho de seguir encontrando cuerpos si no se tienen las denuncias de las desapariciones y con ello tampoco se tenga el ADN de los familiares, pues las identificaciones serían una misión imposible.

“Los resultados del ADN se sube a una base nacional, y pues lo más importante es que tengamos los ADN de las familias, porque así se suben los datos de los ADN de los cuerpos encontrados, a plataformas nacionales, pero no tenemos datos de genética de los familiares, pues de qué serviría, no tendría caso, pues no se identificarían los cuerpos, de ahí la importancia de que se denuncie y se pida a la Fiscalía el examen del ADN.”

La líder de las rastreadoras detalló que este estudio no tiene ningún costo para los familiares que realicen la denuncia.

Apoyo

La líder del grupo comentó que durante la búsqueda estuvo presente el visefiscal de la zona norte, Arnoldo Serrano Castelo, quien se comprometió a buscar la manera de que las familias guasavenses que tienen desaparecidos y que no han presentado la denuncia, sean atendidas y apoyadas por el Ministerio Público; de igual manera, enfatizó que la extensión del grupo en Guasave también pueden auxiliar a las personas que necesiten presentar la denuncia.

Al visefiscal de la zona norte se le hizo saber la situación que tiene Guasave, para que se busque la manera de ayudarlos en el trámite de denuncia y que los MP les den la atención al 100 por ciento y en caso de no ser así, seguiremos haciéndole el llamado, porque es vital denunciar.”

El proceso

Mirna Nereyda explicó que a falta de un Semefo funcional, una vez que los cuerpos son encontrados, son llevados a una casa funeraria, en donde primeramente se les realizan la necropsia y posteriormente se toma una muestra para el estudio de ADN, mismo que se lleva a cabo en el laboratorio de genética que se ubica en Culiacán.

Tras varios días se les envían los resultados para que se hagan los cotejamientos y se identifiquen los cuerpos.

“Cuando se trata de un solo cuerpo tarda entre cuatro o cinco días para que los resultados estén listos; en el caso de los cuerpos encontrados en Juan José Ríos, por ser demasiados, estamos esperando resultados de al menos cinco para este miércoles, son los cinco cuerpos que están identificados de manera extraoficial, una muchacha y un señor de Los Mochis y otros que pudieran ser de la comunidad Juan José Ríos.”