Sin recurso asignado para nueva clínica del IMSS: Aurelia Leal

Guasave, Sinaloa.- La alcaldesa municipal informó que ya cuentan con un dictamen de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde aprueban el terreno ubicado en la ampliación Santa María para la construcción de la nueva clínica y destacó que aunque se les estaba dando celeridad al asunto para que la inversión no corriera riesgo, no existe un recurso asignado aún para este año.

Añadió que la ubicación del terreno es conveniente pues se encuentra en una zona pavimentada y que ya cuenta con todos los servicios públicos, sin embargo, habrá detalles que solucionar.

Facilidades

Aurelia Leal López, alcaldesa de Guasave, señaló que se les entregaron tres propuestas de terrenos y ya recibieron un dictamen de conformidad con uno de ellos.

“Ya se les dio las tres propuestas de terrenos, tenemos un dictamen por parte del IMSS, de la unidad administrativa, en donde nos están informando que están de acuerdo con el terreno que se les propone, porque les dimos tres opciones. Nos dicen que están de acuerdo con el terreno ubicado en la ampliación Santa María, el único inconveniente que están mirando es que las guarniciones están en mal estado, pero ese es un detalle pequeño que de inmediato lo arreglamos”.

Ante las declaraciones que hiciera el delegado del IMSS sobre que no se tiene certeza legal sobre el terreno, la presidenta municipal se dijo extrañada, pues esta Administración le ha dado seguimiento puntual y ha facilitado todo lo necesario para que se construya dicha clínica, y por el contrario, es el municipio quien está esperando que el instituto les dé certeza sobre la aceptación del terreno.

“Primeramente decir que me extrañan esas declaraciones; no tienen la propiedad, ni en la Administración pasada se les dio esa certeza, quien les está facilitando y proporcionando todas las condiciones al IMSS es esta Administración y fue de manera personal lo que nosotros hicimos, sin que ellos nos estuvieran obligando, nosotros le dimos respuesta inmediata en tan solo una semana y ahorita estamos esperando qué nos dicen ellos para poder realizar el trámite que nos obliga a hacerlo”.

No hay recurso asignado

Leal López detalló que no se corre riesgo de perder la inversión, pues no existe aún un recurso asignado para la obra.

“La inversión no está programada en este ciclo, en este año, estuvo programada en el año anterior y sí se les fue por falta de certeza. Pero nosotros ahorita estamos facilitándoles todo y claro que no se va a ir el recurso, al contrario, nosotros estamos haciendo todo este trámite y facilitando todas las condiciones pensando que estaba el recurso ahí. Ya investigué y no hay recurso, están esperando todavía Samuel Lizárraga para entregar el expediente, porque parece ser que nuestro presidente de la República viene a Sinaloa en octubre, creo que para octubre estuviera todo, sino yo personalmente lo llevaré a la Cámara de Diputados y a la federación”.

La alcaldesa resaltó que desde hace tres meses se tiene todo listo y que se está en la espera de que el instituto dé certeza sobre el terreno para hacer lo conducente.

“Si no nos autorizan ellos el terreno, no podemos hacer la donación, no queremos que pase lo que pasó anteriormente. Nosotros queremos certeza por parte del instituto, esto está listo desde hace más de tres meses y fue a petición del mismo Ayuntamiento”.

Destacó que la elección del terreno es decisión del instituto, pero al municipio le conviene el hecho que sea el terreno ya mencionado pues cuenta con todos los servicios y pavimentación, además de tener ruta de transporte público.

Reunión

Ayer por la tarde, la alcaldesa y personal del Seguro Social sostuvieron una reunión para revisar las especificaciones técnicas sobre el terreno ubicado en la avenida Heriberto Montoya, esquina con José Clemente, que tiene una superficie de una hectárea.