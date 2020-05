Sin recursos Jumapag para hacer propuesta de convenio a CFE

Guasave, Sinaloa.- La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave no cuenta aún con una bolsa de recursos con la que pueda hacer una propuesta de convenio de pago a la Comisión Federal de Electricidad.

Nubia Yazmín Puentes Llanos, gerente del organismo, dijo que siguen buscando el apoyo de la federación en unión con las demás juntas de agua del estado.

“Como pueden saber, no es la única situación con nosotros, es en todo el estado y a nivel nacional, y el punto es unirnos con el municipio y el estado para sumar”, expuso.

La gerente del organismo dijo que hasta que se dé un convenio de pago con la CFE les reactivarían el servicio, pero que con la situación de deuda actual no se puede generar ningún convenio.

“No tenemos ninguna cantidad, de momento no hay nada, tenemos una planta de energía operando nada más en la oficina, desde diciembre que nos cortaron la energía”, expuso.

Aseguró que la operación de una planta de energía que abastezca el servicio en las oficinas centrales no les genera un costo mayor al ofrecido por la CFE. Descartó, además, que la suspensión del servicio de energía eléctrica se pueda llegar a dar en los equipos de bombeo de los sistemas de agua potable, pues se tiene que garantizar este servicio que es básico.

Comisión no llega a los sistemas, se vería muy mal por parte de ellos por ser un tema muy delicado y la situación de la Junta no es de que no quiera, simplemente pues no se puede.