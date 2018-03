Sin repunte la venta de pescado en el municipio

La situación para los comerciantes de pescado y mariscos sigue siendo desalentadora, pues a pesar de contar con buen surtido y de estar ya en la Cuaresma, las ventas no han repuntado como se esperaba.

Faly Ahumada, propietario de una pescadería ubicada en la zona del Mercado Municipal, señaló que el clima es de tensión ante la poca clientela que se registra.

En la espera

El comerciante explicó que aún no consideran pérdidas, a pesar de que para estas fechas en años anteriores ya se tenía un fuerte repunte en las ventas.

“La situación sigue crítica, estamos en medio de una fuerte tensión pues a pesar de que contamos con un muy buen surtido en pescados y mariscos, no hay clientela, pensábamos que entrando la Cuaresma esto mejoraría, pero la situación sigue igual”, mencionó.

Asimismo informó que esperan que la semana entrante las condiciones mejoren.

“Todavía tenemos la semana entrante y esperamos que ahí se note un repunte en las ventas, porque ya llegando Semana Santa será mucho más difícil”, señaló.

Por su parte, Rodolfo Montoya, propietario de una pescadería ubicada en el poniente de la ciudad, coincidió en que las esperanzas están puestas en la semana entrante, pues a pesar de estar manejando promociones en su negocio, las ventas no le han favorecido. “Yo estoy manejando promociones, pero ni así han repuntado las ventas, esperamos que la semana entrante sea la buena y que la situación mejore aunque sea un poco”.

Otra afectación

Los vendedores ambulantes también están afectando las ganancias de las pescaderías debidamente instaladas, pues al no pagar renta, luz, agua e incluso empleados, el ingreso es mayor para ellos.

“Ellos pagan solo un permiso y una cuota por piso, pero pueden desplazarse a varios sitios, no pagan servicios, ni Seguro Social, ni empleados, a ellos no los revisa Salubridad ni se les exige las condiciones que se nos exigen a nosotros, así que ellos se llevan la ganancia casi neta, mientras que quienes pagamos impuestos y todo lo demás seguimos esperando que la situación mejore para no tener pérdidas”, finalizó Faly Ahumada.