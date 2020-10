Sin solución a trabajadores despedidos en oficina de Becas Benito Juárez, Guasave

Sinaloa.- Trabajadores de la nación irrumpieron ayer en las oficina de Becas Benito Juárez en Guasave que desde la semana pasada mantenían tomadas trabajadores despedidos, y aunque estas esperaban recibir una propuesta de liquidación favorable esto no ocurrió.

Hasta ayer a temprana hora la toma de oficinas de Becas Benito Juárez se mantenía ante la inconformidad de las cerca de seis trabajadoras, quienes, señalaron, fueron despedidas injustificadamente.

Al llegar el personal que se identificó como servidores que acudían desde la capital del estado, les mostraron un documento presuntamente firmado por ellas como parte del proceso de finiquito, pero que ellas no reconocieron.

“No es el documento que nosotros firmamos, el documento dice que durante el lapso trabajado se nos liquida con una cantidad de 24 mil pesos y que en un descuento quedan 22 mil pesos exactamente, y dice que durante el lapso trabajado no tuvimos ningún accidente ni enfermedad que ellos se deslindan de toda culpa y prácticamente es una renuncia”, expuso una de las afectadas, quien prefirió no revelar su nombre.

“El documento firmado el día 23 de septiembre venía diferente, los párrafos, el tamaño de la letra, el acomodo de las palabras, claramente se ve que este documento está modificado, incluso mi firma no es, y me atrevo a decir que no es mi firma”.

Irregularidades

La trabajadora mencionó que hasta hoy les muestran dicho documento y que frente a ellas dijeron que lo iban a quemar y que no les permitieron tomar fotos ante su solicitud.

“Ahora vienen a abrir la oficina para llegar a un acuerdo de que se nos quite la demanda que nos hicieron por estar aquí en el plantón y vienen a hablar sobre el tema del finiquito pero no sabemos en qué va a quedar”, expuso.

Señaló que a pesar de mantener la toma de las oficinas estuvieron atendiendo a quienes asistían a dar seguimiento a sus trámites.

Sin acercamiento

Una vez retirados los candados del acceso principal los trabajadores accedieron al lugar y realizaron un inventario de lo que se tiene al interior de las oficinas.

Sin embargo en el tema de la propuesta de liquidación no se había logrado avanzar hasta ya tarde, pues a decir de Sergio Astorga solo les estaban ofreciendo el pago proporcional correspondiente al aguinaldo, lo cual no estaban dispuestos a aceptar.

Las trabajadoras señalaron que en todo este tiempo que han mantenido la toma de la oficina no habían tenido acercamiento con ellos, y que Juan Carlos Fierro, responsable del programa en oficina central, asistió pero no tuvo ninguna plática con ellos como afectados.

Más tarde los trabajadores despedidos se reunirían para valorar la situación y determinar si continuaban en la manifestación al no haber recibido una propuesta formal de liquidación.