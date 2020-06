Sin temor al contagio de Covid-19; se llena el centro de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Aún cuando el municipio mantiene un alto nivel de contagios de Covid-19 la gente se volcó a las calles del centro hoy para realizar compras en el Mercado municipal, en mueblerías y bancos.

Hasta ayer en el municipio sumaban 188 casos positivos de Covid-19, sumados 65 casos que hay activos, 98 recuperados y 25 defunciones.

De acuerdo con datos de la Jurisdicción Sanitaria número 2 desde que se dio el primer caso positivo en el municipio se han realizado cercos epidemiológicos en 29 comunidades y este día sumarían cuatro más, con lo que se legará a 33 localidades donde se implementan acciones para buscar pacientes sospechosos y prevención de esta enfermedad.

Silvia María Preciado Machado, representante de dicha área, dijo que en total se han visitado cuatro mil 607 casas a las cuales se les dejó información sobre los síntomas y recomendaciones en caso de que haya alguna sospecha de Covid-19.

“Es muy importante tomar en cuenta que el día de hoy inicia la nueva modalidad donde eso no quiere decir que termina la cuarentena, aún así tenemos que permanecer en casa, se implementa la medida de aislamiento voluntario donde todo el personal vulnerable se tiene que quedar en casa, aquellas mujeres estamos en un escenario donde los contagios van a la alza y es muy importante seguir con las medidas de prevención, de no salir en caso de que no tengamos un trabajo esencial, que salga una sola persona a buscar víveres, que salga una sola persona a buscar víveres, nos tenemos que cuidar todos y sobre todo si tenemos que salir hay que ser responsables”, expresó.

