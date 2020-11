Sinaloa municipio está en el abandono, acusa diputado de Morena

Guasave, Sinaloa.- Que las comunidades del municipio de Sinaloa están en completo abandono y que solo se brinda atención a quienes votan por el PRI, acusó el diputado local de Morena, Florentino Vizcarra.

Acusó que la presidente municipal María Beatriz León Rubio no ha atendido necesidades tan elementales como es el tema de la salud, pues las casas de la salud no tienen “ni siquiera para una picada de alacrán”.

Abandono

“Estamos completamente abandonados en cuanto a salud en el municipio de Sinaloa, tenemos la peor, porque según las casas de salud no le reditúan ninguna ganancia a la presidente municipal y por eso no las atiende, ni siquiera para una picada de alacrán tenemos”, manifestó.

“Yo como diputado estoy pidiendo al gobierno que cuando menos limpien las casas de salud y que cuando menos pongan a una enfermera para primeros auxilios, hay gente que ha fallecido porque no existe nada, ni siquiera una pastilla para primeros auxilios, es un pecado el que se está cometiendo”.

Enriquecimiento

El diputado local acusó que lastimosamente lo que sí ha ido en aumento son los ranchos particulares.

“Eso sí los ranchos crecen y crecen pero particulares, en lo personal, pero para el municipio cada día más pobres, desgraciadamente y hay que decirlo”, declaró.

“Desgraciadamente la cuarta transformación no entró en el municipio de Sinaloa y hay programas que les llegan por ejemplo y lo digo con toda claridad, si yo no soy del PRI yo no recibo un beneficio porque no voté por ellos cuando los impuestos son de todos, no estamos hablando de partidos, estamos hablando de la ciudadanía, la ciudadanía es la que pone y para que se les apoye”.

Mensaje

El representante popular le mandó decir a la presidente municipal, María Beatriz León Rubio “que o somos empleados de ella, somos funcionarios, estamos trabajando para el pueblo, somos empleados del pueblo porque por ellos nos pagan y toca la casualidad de que llegan ellos al poder y ya son los dueños de los cargos”.

Recalcó que hay un gran error en los funcionarios del municipio de Sinaloa y que deben aprender a trabajar para la gente pues no están gastando un solo peso de su bolsa sino de los mismos recursos que los ciudadanos generan.