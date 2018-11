Sindicalizados de Jumapag no aceptarán despidos señala líder

Guasave, Sinaloa.- Los cuatro sindicalizados que fueron dados de baja de la nómina de la Jumapag durante esta semana no firmarán la renuncia debido a que de acuerdo con el líder sindical no hay elementos suficientes que acrediten que se haga efectiva la acción.

Roberto Acosta Quevedo señaló que el sindicato defenderá los derechos laborales de los agremiados "hasta las últimas consecuencias", debido a que "se está actuando más por represalias que por una cuestión de justicia laboral."

No hay elementos suficientes para esos despidos, ellos no han firmado una renuncia y no la van a firmar simplemente porque no hay motivos suficientes que comprueben que ellos eran malos trabajadores o que faltaban a sus responsabilidades, tampoco se trata de personas conflictivas que perjudiquen la situación laboral."