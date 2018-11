Sindicalizados de Jumapag no aceptarán despidos señala líder

Guasave, Sin.- Los cuatro sindicalizados que fueron dados de baja de la nómina de la Jumapag durante esta semana no firmarán la renuncia debido a que de acuerdo con el líder sindical no hay elementos suficientes que acrediten que se haga efectiva la acción.

Roberto Acosta Quevedo señaló que el sindicato defenderá los derechos laborales de los agremiados "hasta las últimas consecuencias", debido a que "se está actuando más por represalias que por una cuestión de justicia laboral."

"No hay elementos suficientes para esos despidos, ellos no han firmado una renuncia y no la van a firmar simplemente porque no hay motivos suficientes que comprueben que ellos eran malos trabajadores o que faltaban a sus responsabilidades, tampoco se trata de personas conflictivas que perjudiquen la situación laboral."

Indicó que hay un procedimiento que se tiene que realizar y que el gerente general de la Jumapag Socorro Castro Gálvez, debió en primera instancia notificarle a él sobre la situación antes de dar de baja a los agremiados.

"Yo quiero decirle que no se va a aceptar está determinación, el sindicato tiene defensa para los trabajadores y hay abogados que van a actuar en ella."

Acercamiento

Por otro lado indicó que por parte del sindicato han estado buscando dialogar con Castro Gálvez sin embargo detalló que el encuentro no se ha concretado.

"Nosotros siempre vamos a privilegiar el diálogo, incluso esta semana estuvimos buscando acercamiento con el gerente, sin embargo no nos ha recibido, no responde llamadas, ahorita ya le hicimos llegar una solicitud por escrito para hablar y estamos a la espera de que se dé este encuentro."

Al ser cuestionado respecto a los altos sueldos que se dice percibían estos cuatro trabajadores del sindicato que fueron dados de baja, no negó ni confirmó que así haya sido, sin embargo dijo que hay otras acciones que se deben emprender para mejorar la situación de la Junta.