Sindicalizados de la Jumapag abandonarán a la CTM

Guasave, Sinaloa.- El líder del sindicato de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag) informó que es prácticamente un hecho que abandonarán a la CTM y se integrarán a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.

Aunque no especificó fecha para el cambio, aseguró que no hay marcha atrás debido a la falta de atención que han recibido por parte del encargado de la Federación Regional de Trabajadores de la CTM.

Cambio

Israel López Cortez, líder del sindicato de trabajadores de la Jumapag señaló que ya se tuvo un encuentro con los dirigentes de la CATEM y los delegados que integran el sindicato serán quienes externen las propuestas, aunque consideró que no habrá problema para que el cambio se dé.

“La verdad nosotros nos sentíamos olvidados por el sector CTM y ahora sentimos que realmente vamos a dar un paso muy bueno, los delegados que estuvieron presentes estuvieron de acuerdo en lo que queremos hacer, están dispuestos a apoyarnos, ellos van a externarles a la gente lo que se miró ahí, las propuestas que se hicieron y la verdad no le veo ningún problema porque los mismos compañeros fueron los que nos llevaron a hablar con los representantes de CATEM.”

López Cortez que ante la imposibilidad de realizar una asamblea con todos los sindicalizados, se visitará cada comunidad para tomar el acuerdo conforme lo determine la mayoría.

“Como ahorita no podemos hacer reuniones de 400 gentes, vamos a visitarlos en cada comunidad, en cada sistema para tomar el acuerdo como debe de ser, pudiéramos tomar una decisión unilateral pero no queremos trabajar de ese modo, que ellos sean los que decidan.”

Al ser cuestionado si la CTM no ha tenido acercamiento con ellos al ver la intención de adherirse a la CATEM, el líder del sindicato señaló que ya no hay vuelta atrás.

“Si no lo hicieron cuando pudieron, ahora menos, nosotros desde que ganamos la elección prácticamente no tuvimos una asesoría, un acercamiento ni nada, quedamos a la buena de Dios, a lo que nosotros pudiéramos conseguir para los trabajadores, sin un respaldo para nada... Roberto Acosta dijo que la atención siempre la habíamos tenido, quiero que me diga en qué nos han atendido, en qué sentido, la verdad estamos viendo una muy buena posibilidad de adherirnos a ellos (CATEM), nos sentimos hasta fortalecidos.”

Respecto al tiempo que pudiera llevarles hacer el cambio de manera oficial, López Cortez señaló que procurarán hacerlo lo antes posible, aunque recalcó que es un procedimiento que se hará con todos los integrantes.

“Ahorita queremos hacer las cosas bien, hacer un procedimiento que se tiene que dar con la gente, pero queremos que sea lo más rápido posible porque queremos que la gente se sienta tranquila al tener el respaldo de CATEM.”