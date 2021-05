Sindicalizados de la Jumapag se manifiestan en la Presidencia Municipal de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Trabajadores sindicalizados de la Jumapag llevaron a cabo una manifestación en las oficinas de Presidencia Municipal de Guasave, esto por el adeudo de quincenas que arrastra la paramunicipal con trabajadores activos y jubilados.

Israel López Cortez señaló que el gobierno municipal ha mostrado insensibilidad, y pidió en representación de todos que se les diera no solo una respuesta sino también una solución.

“Ya no queremos más pláticas, yo creo que venimos por todo y con todo, y si hay que gritarlo y manifestarlo, lo haremos y sacaremos ese coraje que traemos contra el gobierno municipal por la insensibilidad que han mostrado”, resaltó el líder del sindicato de la Jumapag.

Invitó a sus correpresentantes a sacar la molestia que traían debido al mal que se les está ocasionando a sus familias, ya que el gobierno no les permite cumplir con sus responsabilidades por falta de ingresos debido a la deuda de quincenas.

“Es hora de que nos volteen a ver y que enfrenten la problemática de los 325 millones de pesos que se le debe al sindicato de Jumapag”, expresó.

Externó que si era necesario ir todos los días y estar todo el día en el Palacio Municipal, lo harían, ya que concuerda con un dirigente que dijo que tal vez estarían faltando al trabajo, pero no de una manera injustificada, ya que se justifica porque están violentando todos sus derechos a pesar de que el gobierno quedó con que sería uno de los más respetuosos hacia los trabajadores, y se encuentran haciendo todo lo contrario.

Declaró que no iban a que les regalaran nada, simplemente se manifestaban con la finalidad de que cumplieran con las obligaciones con las que cuentan cada uno de ellos, tanto el Ayuntamiento como la Jumapag, que hasta ahorita han estado evadiendo.

Dio a conocer que se les cumplirán tres quincenas sin recibir paga, y respecto a los jubilados se les deben anteriormente ocho quincenas más, y a los activos cuatro quincenas, lo que prácticamente suman 25 millones el pasivo más las prestaciones ante el IMSS y el Infonavit, lo que da un total de 300 millones de pesos.

“La gente ya está muy molesta y no sé qué medidas más tomaremos, porque la verdad ya no aguantamos nosotros, ya que no podemos llevar comida a nuestros hogares, y eso, la verdad nos está doliendo mucho que las criaturas estén pidiendo comida y ya no haya qué darles”, comentó.

Resaltó que es una gran irresponsabilidad lo que el gobierno está haciendo, como lo han venido haciendo en esta administración, ya que ellos mismos dijeron que no sabían dónde estaba quedando el dinero, y que habían entrado 18 millones y medio de pesos en los meses de marzo y abril, y que con ese dinero les pagarían puntualmente la quincena, cosa que no han visto, y se reclamó en el Ayuntamiento y solo dijeron que no sabían dónde estaba ese dinero. “Eso habla de una mala administración”, finalizó.