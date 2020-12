Sindicalizados de la Secretaría de Salud se manifiestan por falta de pagos

Guasave, Sinaloa.- Ante la falta de pago de estímulos por antigüedad y las tarjetas de vale de despensa, sindicalizados de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 se manifestaron hoy y advierten que de no depositarles hoy, a partir de mañana iniciarán un paro de labores y toma de centros de salud en Guasave y Sinaloa municipio.

Bertha Alicia Godínez Sánchez, líder sindical de más de 300 trabajadores, externó que desde el 30 de noviembre fue la fecha de pago.

Detalló que son dos tipos de grupos y son a alrededor de 40 elementos a los que se les adeuda el estímulo por antigüedad, el cual siempre se les pagaba en tiempo, así como los vales de despensa, que resulta en un equivalente a los 12 mil 900 pesos.

Godínez Sánchez dijo que han sido muchos los retrasos y la justificante que se les quiere dar es que no hay dinero en la Secretaría de Salud, situación que no es justificable para que no se les cumpla con los derechos de los trabajadores.

No les han pagado los estímulos de antigüedad y las tarjetas de vales de despensa y ya van a salir de vacaciones el día 18”, lamentó.