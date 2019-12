Sindicalizados esperan aguinaldo para el 15

Guasave, Sinaloa.- Los trabajadores sindicalizados al servicio del Ayuntamiento esperan recibir el pago de su aguinaldo para este 15 de diciembre como está establecido en el contrato colectivo de trabajo, sin embargo, de no haber respuesta de parte de las autoridades, esperarán al 20 de diciembre que establece de límite la Ley Federal del Trabajo.

Alejandro Pimentel Medina, representante del Stashag, mencionó que se les deben alrededor de 11 millones de pesos de otras prestaciones, sin considerar los salarios caídos de quienes fueron dados de baja de la nómina este año.

Situación

“Nosotros en el contrato colectivo tenemos el día 15 de diciembre como fecha límite, que sería el 13 porque el 15 cae domingo, pero también conocemos la ley y sabemos quién está a cargo del municipio, la presidenta dice que pagarían antes del 20, entonces yo creo que si no se paga el 15, pero se paga al 20, como debe de ser, no pasa nada”, indicó. “Estamos dispuestos a esperar hasta el 20, pero nada más que se pague lo que debe de ser, el 100 por ciento de los aguinaldos de los trabajadores”.

Hasta esta semana dijo que no ha habido ningún acercamiento con la alcaldesa o quienes están en el área de tesorería con el fin de revisar esta situación. “Yo no quise acercarme ni manifestar algo hasta que no pasara la elección, para que no dijeran que es porque uno anda buscando la reelección y que andaba haciendo cosas para que lo reelijan, no, yo fui muy respetuoso de todo”, expresó.

Ya después de esto miraremos cómo vienen, hay que esperarnos el día 15, ya si no pasa nada el día 15 ya tenemos nosotros un motivo para ir a buscar a las autoridades y preguntar qué es lo que pasó; si hay un acercamiento, ver cómo está la situación”.

Respecto a las prestaciones no pagadas hasta la fecha, mencionó que se trata de becas, uniformes y otras prestaciones, pues aunque reconoció que se les hicieron algunos depósitos, dijo que estos fueron mínimos.

“Sí son alrededor de 11 millones de pesos lo que le debe el Ayuntamiento al sindicato de trabajadores del H. Ayuntamiento”.

Dijo que más que temor a ser reprendidos con descuentos de días trabajados si se llegan a manifestar para exigir este pago, están buscando ser respetuosos y que también están en espera de que haya resoluciones a las demandas y juicios que han interpuesto.