Sindicalizados representan el 50% del gasto en nómina

Guasave, Sinaloa.- El oficial mayor del Ayuntamiento informó que el salario de los trabajadores sindicalizados representan más del 50 por ciento del gasto total de la nómina, a pesar de que solo son el 30 por ciento del personal con el que cuenta la comuna; esto en una rueda de prensa realizada en compañía del jurídico para aclarar en qué situación se encuentran los pagos con los trabajadores sindicalizados tras días de haberse levantado la huelga.

Por su parte, el director jurídico señaló al líder sindical de estar malinformando a la ciudadanía con sus declaraciones y poniendo a los trabajadores en contra de la administración, pues aseguró que es falso que se tengan adeudos o que no se haya cumplido con el pliego petitorio.

Gasto

Jorge Humberto Hernández Escobedo, oficial mayor, explicó que de manera quincenal se paga de nómina poco más de nueve millones de pesos, de los cuales, más de cuatro millones y medio es a sindicalizados, generando más del 50 por ciento del gasto de nómina, aun cuando dichos trabajadores solo representan el 30 por ciento de la planta laboral de la comuna.

“Los sindicalizados nos cuestan al Ayuntamiento 4 millones 530 mil 587 pesos a la quincena y a la quincena nosotros pagamos 9 millones 168 mil 261 pesos; estamos hablando que el 30 por ciento de empleados que tenemos sindicalizados nos genera más del 50 por ciento en dinero del pago de la nómina.”

Asimismo, Hernández Escobedo detalló que el aguinaldo de los empleados sindicalizados representa el mismo porcentaje, sumando un aproximado de 17 millones de pesos solo en el pago de dicha prestación para ellos.

“El 26 de diciembre del 2018 pagamos 10 millones 392 mil 590 pesos de aguinaldo a sindicalizados activos y de sindicalizados jubilados pagamos 6 millones 235 mil 25 pesos; quiere decir que estamos pagando alrededor de 17 millones de pesos nada más al sindicato. Cabe mencionar aquí que tenemos 23 empleados sindicalizados activos y cinco sindicalizados jubilados que ganan más de 50 mil pesos de aguinaldo.”

Respecto al aumento del 15 por ciento que solicitaba el líder sindical, el oficial mayor aseguró que de acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimo les corresponde solo el cinco por ciento.

Nosotros estamos pagando 4 millones 530 mil 587 pesos de nómina quincenalmente al sindicato, el cinco por ciento iba a representar 226 mil 527 pesos, pero ellos pedían el 15, el cual nos iba a representar 679 mil 588 pesos y no tenemos para estar pagando esto.”

Aclaración

Por su parte, Julio Iván Villicaña, jurídico de la comuna, aseguró que de las prestaciones del 2018 se pagaron 6 millones 807 mil pesos, mientras que del 2019 se pagó un millón tres mil 361 pesos, mismos pagos que fueron acreditados ante el Tribunal Municipal, por lo que señaló al líder sindical, Alejandro Pimentel, de estar engañando a la ciudadanía y a los trabajadores.

“Cuando les notifican a ellos que tienen que levantarse de la huelga, el abogado del sindicato presenta un escrito ante los medios en donde dice que hay cuotas que se le deben y que estaban marcadas con amarillo, y yo me di a la tarea de revisarlo y están cubiertos, entonces no se vale estar engañando a los trabajadores, no se vale estarlos poniendo en contra de la administración y sobre todo no se vale estar engañando a la ciudadanía con ese tipo de declaraciones.”

Marchan como exigencia

Ayer por la tarde, cientos de sindicalizados con sus familias marcharon por las principales calles de la ciudad como manifestación ante el adeudo que ellos aseguran todavía existe por parte de la comuna. Referente a las declaraciones que hicieran el oficial mayor y el director jurídico, el líder sindical fue enfático al declarar “está muy fácil, que se sienten con nosotros frente a los medios de comunicación y nos muestren todas esas pruebas que según entregaron al Tribunal, porque a nosotros no nos entregaron nada, está muy claro, no quieren pagar y el Gobierno miente.”