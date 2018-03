Sindicalizados se plantan para exigir jubilaciones

Guasave, Sinaloa.- Trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento se plantaron durante la sesión de cabildo de ayer para manifestarse por la falta de interés que han visto en las autoridades para sacar adelante la propuesta de alrededor de 10 jubilaciones.

La idea de manifestarse surgió al contemplarse en el orden del día la aprobación del dictamen que proponía la Comisión del Trabajo sobre las prerrogativas de jubilación de tres agentes de Tránsito Municipal, pues a decir de Alejandro Pimentel Medina el Contrato Colectivo de Trabajo contempla las jubilaciones de sindicalizados y hasta la fecha siguen dejándolos fuera habiendo alrededor de 10 casos en espera.

Derecho

“Los agentes de Tránsito y de Seguridad Pública tienen derecho a la pensión, no es a la jubilación, pero no nos oponemos a que los jubilen, tienen derecho también ellos, pero sí nos inconformamos en que le den derechos a quienes no les corresponde que a los derechosos que somos nosotros los sindicalizados. Si ustedes escucharon no va ningún sindicalizado y ya hace dos años que estamos solicitando jubilaciones nosotros”, expuso.

En total dijo que son alrededor de 10 las jubilaciones que están pendientes al haber cumplido con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo, algunos por haber cumplido la edad y otros los 20 años de servicio.

Incumplimiento

En este sentido dijo que como sindicato han sido respetuosos pero el Ayuntamiento no, y que los incumplimientos en que ha estado incurriendo el gobierno son por el mal uso de los recursos públicos.

“En lugar de estar jubilando todo tipo de trabajadores ¿por qué no piensan en el fideicomiso?, y avanzamos y no vamos a tener la problemática que estamos teniendo, ahorita no se nos ha cumplido con lo demandado, con la caja de ahorros de los muchachos, las becas, uniformes, estamos en la revisión del contrato colectivo y no hemos tenido ningún acercamiento y entonces ¿qué pasa?, siguen jubilando y no nos oponemos pero que piensen bien en los trabajadores y en el pueblo”, expuso.

Propuesta

El representante de los sindicalizados dijo que si se hace un fideicomiso podrá haber recursos para jubilar y pagar todo lo que les corresponde como trabajadores y que de ser necesario tendrán que recurrir a manifestaciones o demandas ante el Tribunal.

Dijo que las solicitudes de ju-bilación ya fueron turnadas a la presidencia e instancias responsable por escrito que tendrían que haber sido revisadas pero que todo indica que no los han tomado en cuenta.

Postura

Sobre este tema el alcalde Víctor Manuel Espinoza solicitó a los regidores integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social que conforme hayan solicitado su separación por cumplir con los requisitos establecidos sean analizados para estar en condiciones de dar una respuesta en las próximas sesiones.

“Seguramente ellos traen por ahí propuestas para ser analizadas por la Comisión del Trabajo y Previsión Social y sean trabajadas las peticiones en dicha comisión para sacar adelante el tema relacionado con el sindicato, sea analizado y podamos dar respuesta en próximas sesiones a algunos planteamientos hechos por este sindicato si lo tienen a bien así dictaminar.”