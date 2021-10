Sindicato Venefetra instalará 90 % de sus puestos el Día de Muertos en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Tras sostener una reunión con el oficial mayor, el sindicato Venefetra de la CTM en Guasave acordó la instalación del 90 por ciento del total de puestos que integran dicho gremio, siempre y cuando se cumplan todas las medidas sanitarias ante la pandemia.

La dirigente informó también que se logró que las tres puertas del Panteón Municipal estén abiertas para entrada y salida de los visitantes, beneficiando así a todos los comerciantes que se colocan en dichas puertas.

Aunque en el Consejo de Salud se tomó la determinación de que solo se permitiría la instalación del 50 por ciento de los puestos afuera del panteón, María Victoria Meza Carbajal indicó que tras reunirse con las autoridades municipales se logró el acuerdo de que se les permita la colocación del más del 90 por ciento del total de puestos que conforman el Venefetra de la CTM.

En total serán 109 puestos los que se instalen ante la celebración del Día de Muertos. Añadió que también lograron que las tres puertas del panteón permanezcan abiertas a los visitantes.

“Nos habían dicho que iban a cerrar las puertas del panteón frente a la plaza, a eso veníamos nosotros, a checar, porque somos muchos los que estamos de ese lado, pero ya el oficial nos dio luz verde y van a estar las tres puertas abiertas; ahorita vamos a platicar con los nuevos funcionarios para ponernos de acuerdo también con ellos sobre lo que ya se acordó aquí”.

Meza Carbajal detalló que ante la inversión que ya realizaron tanto en flores como en veladoras y los otros productos afines que venderán, fue que se solicitó el permiso para colocarse más del 50 por ciento, permiso que se logró al comprometerse al 100 por ciento el cumplimiento de las medidas sanitarias.

“Les estamos pidiendo que cada quien ponga una mesa donde tengan gel y agua para que la gente se lave las manos y que se pongan a distancia; son 5 metros de cada una y todos estar separados a cierta distancia y pues, a echarle ganas, a trabajar”.

Añadió que no quitarán el dedo del renglón para que se les permita a los comerciantes de comida también colocar sus puestos.

Meza Carbajal señaló que esta oportunidad les brindará un respiro económico, pues el año pasado no pudieron trabajar, aunque el 10 de Mayo les fue bien y esperan que las ventas estén similar a ese día festivo. Recalcó que aún no se les informa nada respecto a la lista de precios que tendrán las flores.

“Ahorita no tenemos respuesta de eso, no nos han resuelto el tema de los precios, pero el 10 de Mayo tuvimos a 120 pesos la docena porque nos dieron la gruesa a mil pesos y gracias a Dios salió; lo que queremos es trabajar porque el año pasado no pudimos hacerlo”.