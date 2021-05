Sindicato de Jumapag en Guasave toma las oficinas momentáneamente

Guasave, Sinaloa.- Visiblemente molestos y hartos del desinterés que ha mostrado la parte patronal, trabajadores sindicalizados de la Jumapag en Guasave tomaron las oficinas ayer por la tarde de manera momentánea, para exigir que se les paguen las quincenas pendientes y se respeten sus derechos.

Señalaron que han despedido a siete compañeros y ya suman 30 más los suspendidos por cuatro días sin goce de sueldo por razones injustificadas.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Israel López Cortez, líder del sindicato de la paramunicipal, informó que ya no hay negociaciones con las autoridades municipales pues se han mostrado desinteresadas en el tema y también insensibles.

Explicó que lo que terminó de molestar a los sindicalizados, además de que tienen tres quincenas sin que se les pague, fue el hecho de que suspendieran a 30 compañeros durante cuatro días sin goce de sueldo.

“Ha habido un desinterés de la parte patronal y aparte el día viernes empezaron a suspendernos a algunos trabajadores, aproximadamente entre cuatro o cinco y el día de hoy (ayer) fueron 25 trabajadores más, ya suman 30 y estamos viendo que en vez de buscar una solución pacífica, de buscar recursos, están queriendo lastimar aún más a los trabajadores, ya vamos para tres quincenas que no se nos paga.”

Detalló que ante la falta de pago de su salario, algunos trabajadores han tenido que empeñar sus motocicletas y otros hasta su carro para poder llevar el alimento a sus hogares, y es tanta la desesperación que les ha generado la insensibilidad de la parte patronal, que estuvieron a punto de sostener un encuentro a golpes con personal de Recursos Humanos.

“Los trabajadores tienen a sus hijos prácticamente batallando para llevarles el alimento, ellos tienen empeñadas sus motos, algunos sus carros, es un desespero, ahorita estuvieron a punto de llegar a los golpes con el licenciado de Recursos Humanos por la misma insensibilidad de parte ellos y del desespero porque no tienen dinero para llevar a sus casas”.

López Cortez explicó que el adeudo que se tenía con los sindicalizados era de 20 millones de pesos, pero ya ha incrementado casi 5 millones de pesos más, además de los 150 millones de pesos que se tienen pendientes del Infonavit y la misma cantidad con el Seguro Social.

El líder del sindicato de la paramunicipal indicó que en una de las últimas reuniones con la alcaldesa, la gerente general y el tesorero, se les cuestionó sobre los 18 millones y medio de pesos que habían ingresado a la Junta en el mes de marzo y abril, pues con esa cantidad se les paga fácilmente las quincenas, sin embargo, la respuesta fue que desconocían en dónde había quedado ese recurso.

Leer más: Conversatorio de El Debate permite una elección más democrática en Sinaloa

“Les hicimos la pregunta de dónde estaba ese dinero y nos dijeron que no sabían en dónde había quedado, esa es la buena administración que se está llevando ahorita en el municipio.”

Respecto al argumento que se les ha dado por las suspensiones, los sindicalizados responden que les quieren imponer la multifuncionalidad, cuando en el contrato colectivo dice que no es obligación cumplir con funciones para las que no fueron contratados.

“Dicen que los muchachos no estaban saliendo a trabajar, porque quieren hacerlos multifuncionales y eso no es una obligación. En el contrato colectivo dice que ningún trabajador está obligado a realizar funciones para las que no fueron contratados”.

El líder de los sindicalizados también informó que antier se tuvo desabasto de agua en varias comunidades porque los trabajadores decidieron dejar de regalarle tiempo a la empresa, y advirtió que esta acción de bloquear el ingreso a las oficinas es solo un mensaje, pues valorarán qué otras acciones implementarán para que se les atienda y se les resuelva.

“Lo que aquí suceda y lo que suceda en otra parte, los únicos responsables van a ser la parte patronal y el Ayuntamiento, la gente la verdad ya está muy molesta y no sabemos qué decisiones vayan a tomar”, finalizó López Cortez.

“Que nos paguen, tenemos hambre”, gritaban molestos los trabajadores al momento de la manifestación.

Señalaron que no pudieron darle un festejo del Día del Niño a sus hijos y el Día de las Madres tampoco fue celebrado.

“Nos deben tres quincenas y todavía nos descuentan cuatro días. Yo soy uno de los suspendidos y la verdad es una agachada lo que hacen... Hasta cuando nos fíen en la tienda vamos a comer, porque si no cómo le vamos a hacer, no nos quieren pagar, tenemos un mes y medio que no nos pagan. Que ellos le pongan ganas, porque nosotros le hemos puesto muchas y nos tienen en la banca, y si va a tronar, que truene todo de una vez”, es parte de lo que los trabajadores señalaron.