Sindicato de Jumapag en Guasave una vez más no asiste a mesa de negociación

Guasave, Sinaloa.- Luego de que el pasado 27 de mayo el líder del sindicato de Jumapag en Guasave no se presentó a la mesa de negociación con autoridades de la paramunicipal y consejeros de la misma, para buscar respuesta a las demandas que dicha agrupación ha venido manifestando, ya que al parecer estaba enfermo, ayer de nueva cuenta incumplió con ese compromiso al cancelar de última hora.

Alejandra Valdez Arellano señaló que la confirmación de no asistencia por parte de Israel López Cortez se realizó muy tarde, por lo que se dieron a la tarea de avisarle a los consejeros.

“No le informamos a los medios porque la confirmación de la no asistencia la dio él muy tarde, y la verdad es que nos dimos a la tarea de avisarle a los consejeros, porque siento yo que era una falta de respeto el volverlos a citar y que el líder sindical no estuviera”, mencionó la gerente Jumapag.

Comentó que no se cuenta con una nueva fecha para reunirse con Israel López, ya que ha tratado de comunicarse con él y no ha tenido respuesta directa de su parte.

Comentó que se le hizo llegar un oficio para invitarlo, ya que en una declaración que él realizó, decía que se le había entregado la invitación un día anterior, siendo que por parte de Jumapag se le hizo un oficio dirigiéndose a la base sindical desde el viernes, pero Israel no quiso recibirla, solicitando que se le entregara una invitación dirigiéndose personalmente a él.

“Lo hicimos, pero él tampoco nos avisó antes, sino hasta ese día, y nosotros inmediatamente la hicimos y él la recibió”, aseguró.

Destaca que la postura que él tiene la desconoce, y entiende si se siente mal, por lo que ellos están dispuestos a reunirse de nueva cuenta, pero no es posible fijar fecha, ya que López Cortez fue quien acordó esta última y de nuevo no asistió.

La funcionaria expresó que ellos han estado abonando a la deuda conforme ha habido recaudación, con el fin de apoyar a los trabajadores.

“De hecho, actualmente se está pagando la primera quincena de mayo, estamos avanzando, pero ya se nos juntó el día lunes la segunda quincena de mayo”, mencionó.

Valdez Arellano señala que ella siente que el interés que se tiene por parte de ellos como patrones es algo a lo que le están poniendo el extra con la gente de confianza, y que continúan poniendo el extra porque aunque él no ha estado presente, da instrucciones, las cuales le afectan a la Junta porque sigue teniendo gente parada que no quiere que salgan a trabajar.

“Él pide cosas que son para él, y yo digo que como líderes y patrones, yo siento que primero que nada están los trabajadores, pero él ha pedido que se le pague primero lo que es las cuotas sindicales en lugar de avanzar con el pago de los trabajadores, y pues ahí hay una incoherencia por parte de Israel”, lamentó.

Externó que se han sentido presionados por parte del líder sindical, ya que si no aceptan pagarles algunas cosas, él les comenta que no avanzan.

La gerente de la Jumapag explicó que lo que es este año ya se le han pagado dos facturas que se le debían, las cuales eran de la segunda quincena de abril y la primera de mayo.

“Él pedía 400 mil pesos de retenciones anteriores, y le digo que yo no le puedo dar las retenciones de años anteriores porque no hay dinero, si hubiera dinero le pago, nosotros estamos con el mayor interés de pagar, pero no hay dinero”, insistió.

Detalló que a como va entrando el dinero lo van dispersando a manera de ayudar a los trabajadores.

Recordó que la última ocasión que platicaron con él se le debían las dos retenciones, que eran la segunda de abril, de 57 mil 537 pesos, y la retención de mayo, que eran 58 mil 018.63 pesos.

“Yo le dije, está bien, se te debe, pero vamos trabajando, son 115 mil 555 pesos con lo cual podemos pagarle a más trabajadores y aguantemos con lo que se te debe de retenciones, lo cual no quiso, y se le pagaron”, reveló.

Aseveró que al sindicato activo le deben 660 mil 975 pesos de la primera quincena de abril y se le debe a los jubilados 899 mil pesos de la segunda. Se adeuda un total de un millón 569 mil pesos y se debe la segunda retención que se creó en mayo.