Sindicato de la Jumapag en Guasave levanta paro y les incumplen

Guasave, Sinaloa.- El líder del sindicato de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag) dio a conocer que el pasado jueves dieron fin a su manifestación en el Palacio Municipal tras hablar con el secretario de Presidencia y llegar a un acuerdo, pero al final les incumplieron.

Israel López Cortez señaló que el compromiso consistía en que los jubilados recibirían el resto de la primera y segunda quincena que se les deben, lo cual no se concretó.

Detalló que les pidieron un acto de buena voluntad, diciéndoles que si se podían retirar de las instalaciones, se les agradecería mucho, y que eran agradecidos con los actos de buena voluntad, comprometiéndose a que el viernes anterior les depositarían el resto de la primera y segunda quincena del mes de abril a los jubilados.

“Nos pidieron que nos retiráramos como acto de buena voluntad y accedimos, ya que llegamos al acuerdo de que les pagarían ese faltante de abril a los jubilados, pero al final nada dieron”, comentó.

Aseveró que otro motivo por el cual aceptaron irse, fue porque en el acuerdo con el secretario de Presidencia, Víctor Manuel Valdez López, se accedió a otras peticiones.

Resaltó que a pesar de haber llegado a un acuerdo, de nueva cuenta no cumplieron con su palabra, no les importó y esto les hace ver que no tienen palabra.

“Nos incumplieron como todo el tiempo, nunca han sabido cumplir con los compromisos que hacen, pero así son esas gentes”, lamentó López Cortez.

Indicó que es una lástima el que incumplan de nueva cuenta con los acuerdos que realizan para dar solución a las demandas del sindicato. “Es una pena que hagan las cosas así”, finalizó el líder sindical.