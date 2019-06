Sindicato desmiente que pliego petitorio esté cumplido

Guasave, Sinaloa.- El líder de los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento desmintió que las autoridades municipales ya hayan cumplido con el pliego petitorio, asegurando que persiste un adeudo aproximado de 1 millón y medio de pesos.

Alejandro Pimentel Medina añadió que ya no están dispuestos a negociar con los abogados del gobierno y exigió que se establezca una comisión de cabildo para dicha acción.

Sin avance

Alejandro Pimentel Medina enfatizó que el Ayuntamiento tiene una deuda pendiente con los sindicalizados, aunque la alcaldesa se empeñe en declarar que ya está cumplido el pliego petitorio emitido en la huelga.

“Aquí hay un proceso legal y si el Gobierno Municipal ya hubiera cumplido como lo ha declarado, no estuviéramos nosotros aquí; se debe alrededor de 1 millón y medio de pesos, y si de verdad fueran adelante en los pagos como ellos dicen, ya nos hubiera levantado el propio Tribunal”, expresó.

Detalló que todavía el viernes por la tarde seguían recibiendo depósitos de parte de la Comuna, lo que pone en duda lo declarado por la alcaldesa Aurelia Leal, de que desde hace tres días había quedado todo saldado.

“Comentaba la señora presidenta que hace como dos o tres días habían pagado todo, y ayer (viernes) siguieron haciendo seis depósitos, entonces cómo está la cosa, o a ella le están mintiendo y le dan una información para que se equivoque, o es ella quien está mintiendo”, señaló.

Añadió que la cuestión del monto es muy fácil de aclarar, pues solo se tendría que establecer una mesa para cotejar los números que ambas partes manejan, pero no hay apertura para hacerlo y al sindicato sigue sin reflejársele algunos de los pagos que la Comuna afirma ya realizó.

Nosotros estamos aquí por el millón y medio que se nos debe, si la alcaldesa dice que no es cierto, que es menos, que bajen y lo comprobamos; está muy fácil que entre las dos partes cotejáramos, ellos dicen que hay unos pagos, pero a nosotros no nos aparecen esos pagos”, dijo.

Pimentel Medina precisó que ya no quieren hablar solo con los abogados de la Comuna, sino con una comisión de cabildo, pues la situación sigue enrareciéndose y falta formalidad.

“Nosotros ya no queremos que nada más bajen sus abogados, ya queremos nosotros que baje una comisión del cabildo, y así toda la gente sea testigo y que les quede claro toda la situación que está pasando aquí, no que sea nomás que tú dijiste y que yo dije, falta formalidad a esto, mucha formalidad”, consideró.

Falta de voluntad

Pimentel Medina mencionó que los sindicalizados tienen claro que no existe voluntad por parte de la alcaldesa para solucionar el problema, pues ni siquiera se ha acercado a los huelguistas.

“No ha venido a saludar a la gente, no ha venido a traerle ni una botella de agua, y a quienes estuvieron reclamando en Cuatro Caminos precios justos, allá estuvo, hasta allá fue y los visitó, y a nosotros que estamos a sus pies, que también somos pueblo y que aparte de todo somos sus trabajadores, no ha habido un saludo, ni una botellita de agua, que nos hace falta, no ha habido ese acercamiento ni esa muestra de voluntad.”