Sindicato otorga cinco días más para cubrir aguinaldo

Guasave, Sinaloa.- Aunque de acuerdo con lo establecido en el contrato colectivo de trabajo los sindicalizados del gobierno municipal deben recibir su aguinaldo el día 15, tras un acuerdo ayer decidieron otorgar cinco días más al gobierno para que considere los recursos.

Alejandro Pimentel Medina, representante del Stashag, mencionó que tras una petición de prórroga por parte de la alcaldesa Diana Armenta Armenta la directiva decidió esperar al día 20 para recibir esta prestación, pues además así lo establece la Ley Federal del Trabajo.

Solicitud

“La señora presidenta platicó conmigo y me hizo el planteamiento de la situación financiera del municipio y me dijo que le diéramos unos días, que no podía cumplir ahora (ayer) con el pago de aguinaldo como marca el contrato colectivo pero que le diera unos días”, expuso.

El representante de los trabajadores sindicalizados mencionó que esta situación se les va exponer en asamblea el próximo lunes 18 ante los trabajadores.

Pendiente

Pimentel Medina comentó que el compromiso fue que sin falta para el día 20 les van a pagar el aguinaldo completo.

Por otra parte mencionó que también platicaron sobre el pago que estaban esperando de esta quincena, pues hasta ayer al mediodía no les había sido depositada.

“La quincena se nos dijo que ahorita quedaba depositada, una hora más, entonces en eso quedamos, yo estaba esperando que nos llamaran y nos hicieran una propuesta y yo entiendo y sabíamos que tenía que haber tolerancia ¿no? porque si no hay recursos cómo vamos a estar en la explanada (manifestándose) y ya ve cómo ha estado el clima también”, expresó.

Recurso

Para poder cumplir con el pago de esta prestación a trabajadores sindicalizados activos, jubilados y pensionados, el gobierno requiere alrededor de 13 millones de pesos, según el representante de los trabajadores sindicalizados.

De acuerdo con lo que establece a Ley Federal del Trabajo la clase patronal tiene como plazo el día 20 para pagar el aguinaldo a los trabajadores.

Y ante esta situación de dificultad financiera y los términos de la ley Pimentel Medina manifestó que decidieron esperar estos días en tanto aguardan a la vez que la solicitud de rescate financiero que hizo el municipio ante el estado rinda frutos.