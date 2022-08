Sindicato pide transparencia en inversión millonaria en el Hospital General Guasave

Guasave, Sinaloa.- Que se atienda el problema de raíz piden los trabajadores sindicalizados del Hospital General en Guasave tras la exposición de las condiciones en las que laboran cuando se registran lluvias fuertes.

En torno a la inversión ya anunciada para su rehabilitación pidieron que se haga con transparencia pues la cifra total es elevada.

Deficiencias

Víctor Garza Bustamante, líder de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Guasave, señaló que inmediatamente después de exponer la situación en la que se está trabajando en el Hospital General debido a la falta de mantenimiento pues las cosas se han hecho ‘por encimita’, existe ya una promesa de rehabilitación, aunque hasta el momento no se ha avanzado.

“Hay una promesa de que las cosas se van a hacer, hasta ahorita no se ha visto; lo que está pasando es que hay una transición a nivel federal y estatal con la cuestión del IMSS Bienestar que yo creo que es lo que tiene parada esta cuestión.”

El líder sindical destacó que se viene la temporada fuerte de huracanes más adelante y eso pone en riesgo la operatividad del nosocomio de no atenderse la situación.

“Si no se arregla yo creo que va a haber más situaciones lamentables, porque al final de cuentas el afectado siempre va a ser el paciente y los trabajadores que estamos en áreas de contaminación.”

Destacó que el hospital tiene ya 26 años de servicio y que lógicamente todas las infraestructuras tienen una vida útil y que cuando los mantenimientos no son los adecuados sucede lo que ocurrió.

“Las fallas están ahí, en lugares en donde no se ven; yo creo que aquí se han dejado de hacer las cosas y no se vale echar culpas, más bien se tienen que atender y no nada más un mantenimiento superficial, se tiene que dar un mantenimiento a fondo en todo el hospital y en todas la áreas.”

Garza Bustamante reconoció que sí se está trabajando actualmente en las mejoras, pero solo en lo visible.

“Se está reparando las cosas que se ven arriba en los techos, de manera superficial, pero lo que nosotros queremos es que no se tape el hoyo ahorita y que al final de cuentas cuando lleguen lluvias fuertes y que salga nuevamente el problema.”

Transparencia

Al ser cuestionado sobre la cantidad que se dijo se invertirá en el hospital, destacó que de entrada le parece elevada, pero que ojalá que sí se apliquen.

“Yo no sé cómo sacaron el diagnóstico de un día a otro para decir que 40 millones de pesos, ojalá que lleguen y que los veamos reflejados porque a mi de entrada esos 40 millones de pesos se me hacen mucho para las cuestiones que es, pero ojalá que sí se vea reflejado en todos los beneficios de infraestructura, de equipamiento y personal, de todo lo que estamos realmente con deficiencias.”

Aprovechó para señalar que los trabajadores esperan y exigen al gobierno que la inversión y la obra se transparente.