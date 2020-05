Sistema de Salud de Guasave podría colapsar por relajamiento ciudadano

Sinaloa.- Lamentable que la ciudadanía siga sin acatar las indicaciones preventivas, señalaron las autoridades de Salud, pues de continuar con el relajamiento en las medidas y con la movilización que se tiene actualmente, el sistema de salud podría colapsar en poco tiempo.

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria señaló que actualmente el 65 por ciento de la ciudadanía se encuentra ya en las calles haciendo vida normal.

Colapso

Silvia María Preciado Machado, jefa de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, informó que no se encuentran saturados en la atención de pacientes con COVID-19, pero recalcó que esto podría darse en corto tiempo debido al relajamiento de la sociedad con las medidas preventivas.

“Esto es el resultado del relajamiento de la sociedad; le hemos dado seguimiento a los reportes que nos han brindado, hemos realizado inspecciones en el Seguro Social y también en el Hospital General para verificar que dichos reportes sí son reales; todavía no estamos rebasados, pero la gente sigue en la calle y así se nos van a rebasar los hospitales, claro que no van a ser suficientes porque la gente no toma conciencia”.

Machado Preciado enfatizó que esto se saldrá de control debido a la desobediencia social, pues a inicios del mes de marzo se tenía el dato que el 15 por ciento de la ciudadanía estaba en movilidad, sin embargo, actualmente, pese a que es el periodo de más contagio, la actividad es del 65 por ciento.

“Ya no es el 15 por ciento como era a principios de marzo, ahora ya es el 65 por ciento de la gente la que anda en la calle, andan familias con niños, mujeres embarazadas, adultos mayores sin cubrebocas, haciendo filas en bancos, en farmacias, en el súper, entonces esto se va a salir de control por la sociedad que no quiere acatar los protocolos”.

Por su parte, el director de Salud Municipal, Sergio Alonso García Montoya, coincidió en que el temor de la ciudadanía es muy acomodaticio, pues continúa en las calles.

“Estamos en alerta roja, estamos teniendo muchos problemas, los contagios han sido muy fuertes en los últimos días; nos está causando mucho temor entre la población, pero es un temor muy acomodaticio el de la población porque siguen saliendo, siguen concentrándose en las calles”.

García Montoya evidenció que la población guasavense no está respondiendo a todos los esfuerzos que se hacen desde el Gobierno municipal y la Secretaría de Salud.

“Estábamos viendo con la Jurisdicción la posibilidad de hacer más fuertes los operativos, porque ellos hacen los cercos epidemiológicos en todas y cada una de las comunidades, abarcan todo, van y encuestan, hacen su trabajo, pero la gente no está respondiendo; no quiero ser alarmista, pero sí está sucediendo algo que no debería de suceder”.

Disponibilidad de camas

El doctor Martín Ahumada Quintero, secretario técnico del Consejo Ciudadano para la Mitigación del COVID-19, informó que respecto a la disponibilidad de camas podrían sortear un poco el panorama que se viene.

“En el Hospital General, de 20 espacios que se tienen en el área COVID-19, tienen ocupadas ya 13 camas, entonces quedan siete lugares disponibles nada más; el Seguro Social tiene ahorita 35 pacientes y le quedan 22 camas disponibles, con la posibilidad de abrir 33 camas más que es todo un piso, para continuar siendo área COVID-19, quiere decir que más o menos podemos irle haciendo frente a la contingencia”.

Pero recalcó que el equipo de protección ya empieza a escasear y eso podría representar un fuerte peligro para los médicos y enfermeros, quienes están en la primera línea de batalla.

“El consumo de equipo de protección personal se ha disparado, y entonces el gasto se ha incrementado y vemos con mucha preocupación que quizá los insumos que tienen por los propios hospitales pueden escasear y los que nosotros estamos aportando quizá, si ya no fluyen más donativos, serán insuficientes”.

Te puede interesar:

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 29 de mayo sobre el Covid 19

Cuántos casos de coronavirus hay en Sinaloa

¿Es opción viable la inmunidad de rebaño ante el coronavirus?