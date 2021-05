Solapa Ayuntamiento de Guasave que invadan predios en la colonia Durango

Guasave, Sinaloa.- Los habitantes de la colonia Durango se manifestaron ayer ante la injusticia que solapa el Gobierno municipal de Guasave, al permitir que dueños del fraccionamiento Fundadores, les invadieran sus predios con una obra de drenaje pluvial.

Denuncian que ese proyecto no va beneficiar en nada a su colonia, sino solo va perjudicar a las 40 casas habitadas que están en dicha zona, pues la colonia no tiene agua, luz ni drenaje pluvial.

El líder de la colonia aseguró que no se les notificó a las familias para la excavación para introducir el drenaje pluvial que hacen en beneficio del citado fraccionamiento, a lo que el comité de la colonia avisó al Ayuntamiento de dicha obra, pero solo les respondieron que esa construcción les iba a beneficiar conectándose al drenaje pluvial, aunque la colonia no cuenta con esos servicios.

Humberto Sepúlveda señaló que en tiempos de lluvia es cuando más se inunda, y el agua del drenaje se va a descargar en dicha colonia, inundando la zona de las 40 casas, más otras 15 que están en obra negra.

“Estamos inconformes porque estas gentes el día de ayer llegaron e invadieron aquí en la colonia, sin avisar, sin tomar en cuenta a nadie de aquí en la colonia. No estamos de acuerdo que hagan ese proyecto ya que no nos beneficia para nada, únicamente nos perjudica, pues la obra va dañar las casas porque están haciendo una zanja de tres metros de ancho por tres metros de profundidad”, detalló.

Aseguró que ya se tenía un plano autorizado en la administración de Diana Armenta, pero el Gobierno actual dijo que según no cumple con los requisitos que solicita el Ayuntamiento, como el dominio pleno y las áreas verdes.

“Ayer vino la arquitecta Érika Ponce y dijo que no había ningún problema, vino el jurídico del Ayuntamiento y según que ese proyecto nos iba a beneficiar, que nos iban apoyar. Nosotros tenemos 15 años queriendo conseguir servicios públicos aquí, conseguir agua, drenaje y luz eléctrica, hace poco más de dos años, y nada aún”, lamentó.

El líder de la colonia Durango asegura que ya no están dispuestos a hacer ninguna negociación, exigen que reparen el daño hecho y no se realice ninguna obra, ya que no tendrán beneficios.