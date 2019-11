Solicitan a Fiscalía investigar a fondo y un proceder justo

Guasave, Sinaloa.- Harta del proceder de la Fiscalía y del acoso, así como de las amenazas de muerte en su contra por parte de una de sus vecinas, Diana Yudith Ontiveros Armendáriz decidió exhibir el caso a la luz pública y exige a las autoridades investigar a fondo al ser denunciada por amenazas, situación que dice es lo contrario.

Dos de las vecinas que la acompañaban, ambas de la tercera edad, una enferma de cáncer cervico-uterino, expusieron que a ellas también la mujer en mención las demandó, pero por supuesto secuestro, y que ha pretendido sacarles dinero. Ante el conflicto piden a la Fis-calía investigar a fondo y que se proceda de forma justa.

Indignación

Frente a las oficinas de la Fiscalía General del Esta-do, rodeada de sus vecinos, quienes la acompañaron en señal de apoyo, Diana se dijo cansada y fastidiada de que la autoridad favorezca a Angelina Ortiz Durán, con quien tiene un conflicto desde el 2012, a raíz de que una de sus hijas se casó con un hijo de quien hoy la demanda, y ambos la mantenían encerrada bajo llave y la golpearon a tal grado de provocarle que abortara.

Situación que desató que la entonces menor se fugara de la casa brincándose una barda en una colonia al norte de la ciudad y posteriormente procediera con una denuncia.

Hartazgo

Ayer una vez más fue citada por las autoridades y pese a que un licenciado privado se ofreció ayudarla, le aconsejó que no se presentara pero sí acudió al llamado y se dijo dispuesta a dejarse arrestar si con eso la autoridad investigará a fondo y dará con la que realmente miente.

Dispuesta a que se le haga justicia, ya que en otras ocasiones a su consideración se ha procedido injustamente debido a que no ha asistido, aclarando que no ha sido por rehusarse sino por no poder mantenerse en pie al tomar medicamentos para contrarrestar el cáncer que la aqueja. Diana dijo no poder seguir así, ya que tiene que estarle pagando más de mil pesos a Angélica Ortiz para terapia psicológica.

La última denuncia que le puse a la señora fue el 14 de mayo, cuando la señora fue hasta el barandal de mi casa gritándome ¡sal cucha, hija de tu tal por cual!, ¡te voy a matar y voy a matar a tus hijos!, pero a mí no me hacen caso.”

Citó que en el Ministerio Público, José Luis Téllez lleva su caso, en el cual no ha tenido defensa, ya que no se le asignó un juez de oficio.