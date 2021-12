Solicitan a comercios de Guasave denunciar para que operativo funcione

Guasave, Sinaloa.- El presidente de Canaco en Guasave solicitó a los comerciantes realizar el reporte correspondiente ante la Dirección de Seguridad Pública cuando se presenten incidentes como robos o atracos en sus establecimientos, esto para que el operativo implementado funcione. Luis Ariel Lugo Carvajal afirmó que las autoridades no pueden accionar si no se hace un reporte previo.

El director de la Policía Municipal declaró que ha fluido de manera exitosa el operativo, hasta el momento, ya que se sigue reforzando la zona centro de la ciudad con agentes tanto a pie como en las patrullas. El líder de los comerciantes en Guasave exhortó al gremio a realizar la denuncia tanto ante la Policía como en el Ministerio Público, ya sean robos o atracos que se presenten, esto con el objetivo de que esos incidentes ya no trasciendan.

Declaró que en ocasiones es complicado que las autoridades y la Cámara Nacional de Comercio se enteren de los atracos que se cometen, ya que los dueños no hacen su reporte ante las autoridades y optan por no aportar ninguna evidencia por temor a represalias.

Lamentó que se tenga que enterar por los medios de comunicación o mediante las redes sociales, de los robos en los establecimientos, ya que hace unos días se filtró el video de un hurto. “Las autoridades no pueden hacer el trabajo si no se presenta la denuncia, pues resulta contraproducente el tomar acciones sin una demanda previa ante la Fiscalía”, destacó.

Recomendó al sector comercio hacer su demanda correspondiente y no ceder ante la violencia, pues “el valiente llega hasta donde el cobarde se lo permite”, expresó Lugo Carvajal. El director de la Policía Municipal señaló que hasta el momento no han tenido incidentes en el operativo antirrobos implementado en el centro de la ciudad, ya que no se ha presentado ningún reporte. Sin embargo, Miguel Ángel Martínez Catana asegura que se mantiene el refuerzo de la vigilancia en la zona centro y en todo el municipio.

Consideró que el operativo ha fluido de manera exitosa, hasta el momento. Detalló que solo se presentó el reporte de un carro robado, pero fue una falsa alarma, ya que el propietario había olvidado dónde lo estacionó, y por ende desactivaron el operativo de búsqueda, ya que se había encontrado la camioneta estacionada en el propio centro de la ciudad.