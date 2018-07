Solicitantes de información pueden revocar ante la Ceaip

Guasave, Sinaloa.- Una vez que un ciudadano haya realizado una solicitud de información, ya sea para conocer los recursos aplicados en una obra o toma de decisiones que ejecuten los servidores públicos y no recibir la respuesta, los solicitantes pueden interponer un recurso de revisión llamando al 018002324737 pa-ra que la Comisión Estatal pa-ra el Acceso a la Información Pública le brinde asesoría.

µ Aclaración

La comisionada de la Ceaip en la zona norte, Ana Martha Ibarra, explicó que los ciudadanos que soliciten la información y no la reciban tiene todo el derecho de proceder con un recurso de revisión ante el organismo garante del ejercicio. Aclaró que no solo el derecho de acceso, sino de protección de datos personales, “porque también tú puedes acceder a tus datos personales o también corregirlos y también se va a interponer a un recurso cuando no dan respuesta en cualquiera de esos dos derechos.”

µ Plazo

Una vez enviada la solicitud se debe obtener respuesta en el menor tiempo posible, pero hay un margen no mayor a 15 días para recibirla.

“Si te contestan y no responden a lo que tú solicitaste también es una causal de procedencia al recurso, y si no te responden en tiempo y forma también es una causal para interponer un recurso, en este caso pasó y no me contestan, te vas al recurso y nosotros admitimos ese recurso”, dijo.

“Si lo presentan al tiempo informal tienes 15 días para hacerlo y resolvernos en caso de que no contesten.”

Explicó que bajo el principio de buena fe si el sujeto obligado no entendió la pregunta puede pedir que se le aclare y para ello tiene dos o tres días, y de ser ese caso el solicitante debe ser más claro y específico, y si pese a eso no se da la respuesta clara se puede impugnar. “Si se quiere saber cuánto gana un servidor público, poner quiero conocer todas sus percepciones incluyendo el sueldo, las compensaciones, los bonos, los vales de gasolina, si le dan equipo celular, así de claro se tiene que preguntar para que así sea la respuesta”, indicó.