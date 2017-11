Solo 7 unidades oficiales están al corriente con impuestos

En el Taller Municipal se encuentran varias unidades que no funcionan.

Guasave, Sin.- Del total de vehículos oficiales que tiene el gobierno del municipio de Guasave solamente siete están al corriente con el pago de impuestos.



De acuerdo con información proporcionada por el oficial mayor, de las 214 unidades que tenían registradas en activos 45 fueron dadas de baja oficialmente en días pasados por el cabildo por ser chatarra, quedando 165 en total disponibles para operación.



Efraín Ibarra Espinoza detalló que de las 165 solo siete se encuentran al corriente con el pago de tenencia, calcomanía y emplacado.



Al corriente



“Tenemos algunos vehículos al corriente, son unidades que acabamos de adquirir, son tres que compramos al SAE y otras cuatro que ya estaban al corriente desde inicios de año que buscamos la forma de empezar a poner al corriente los vehículos sin embargo nos encontramos con adeudos muy altos”, explicó.



“(Estas siete) son las únicas que están vigentes ahorita, cuando iniciamos a hacer los trámites pues lo hicimos con las que más se ocupaban, con las unidades que salían a carretera y por la cuestión del seguro también, pero cuando nos dimos cuenta de los montos de los adeudos se nos dificultó continuar con los pagos y fue cuando decidimos buscar los acuerdos y no hubo manera de disminuir adeudos, por eso decidimos ponernos a inventariar para poder disminuir el número de vehículos.”



Atraso

Refirió que hay vehículos que tienen varios años de adeudo y es lo que los ha llevado a buscar conveniar en una forma de tratar de reducir el adeudo.



“A raíz de eso tenemos que elaborar el trámite para hacer la solicitud, para notificar a Recaudación que tenemos esas bajas para que nos puedan hacer el descuento respecto a esos bienes en los términos legales para que nos ayuden a cumplir con los compromisos”, indicó.



Reducción

Ahora que se logró la desincorporación de las unidades en desuso dijo desconocer a cuánto podría disminuir el cobro de estos impuestos, pues el adeudo oscila en casi dos millones de pesos, según dio a conocer la tesorera municipal Siria Sugey Lugo Bojórquez.



“Se supone que los vehículos que no están en uso no tienen porqué pagar tenencia; hay algunos pagos que sí tienen que hacerse respecto a esos vehículos pero no lo tengo a la mano el dato.”



Baja de unidades

De inicio el gobierno municipal tendrá que tramitar ante Recaudación de Rentas la baja formal de las 45 unidades chatarra, pero además de esta habrá otras condiciones que tendrán que cumplirse, aunque la idea es que el gobierno municipal ya no esté obligado a pagar tenencia y calca y mucho menos recargos, agregó el funcionario.

Tras la solicitud que se hizo al cabildo dijo que la idea es venderlos en yonques o negocios de fierros viejos.