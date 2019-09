Solo me faltaría ser campeón con Guasave

Guasave.- El veterano lanzador, Walter Silva, señaló tener el compromiso de pelear por el título de la Liga Mexicana del Pacífico con la novena de Algodoneros de Guasave, pues es una de las metas que se ha fijado cumplir, sobre todo porque aún no pasa por su mente el retirarse del beisbol de paga.

El mazatleco es un serpentinero con mucho diamante recorrido, pues a sus 42 años de edad ha pertenecido a clubes importantes del beisbol mexicano en ambos circuitos, además de haber jugado en Grandes Ligas con Padres de San Diego.

Expresó lo feliz que está tras su regreso a este equipo, en el que, afirma, pretende permanecer mucho tiempo, pues a pesar de ser un lanzador con más de 40 años de edad, todavía no está en sus planes retirarse.

“Yo estaré lanzando el tiempo que me dé mi brazo, el cual espero sea por muchas temporadas más, pero por ahora estoy muy contento de haber vuelto con Algodoneros”, destacó el sinaloense.

Aspiración

Walter Silva reconoce que ya cumplió su máximo sueño tras haber debutado en 2009 en las Grandes Ligas con la novena de San Diego, sin embargo, añade que un título con la novena de Algodoneros sería como la cereza en el pastel en su carrera, pues siente una gran atracción por este club, el cual le abrió de nuevo las puertas con el único objetivo de pelear a muerte por el título de la Liga Mexicana del Pacífico.

El serpentinero dice estar bastante bien, pues le tocó tener una ardua actividad con la novena de Bravos de León en la liga de verano y eso ha provocado mantener el ritmo a pesar de los días que tuvo de asueto.

Disponibilidad

Reconoce que viene con la mentalidad de ser pícher abridor, sin embargo, estará dispuesto a colaborar en cualquier faceta que le proponga su mánager, Rigoberto Beltrán, pues está consciente de la gran competencia interna que se tiene en este club tanto con los jugadores locales como extranjeros.

Por último, el serpentinero porteño elogió los refuerzos que ha venido adquiriendo el cuadro blanquiazul para encarar la campaña que se avecina, pues en el papel prometen grandes cosas, pero será en el terreno donde habrán de demostrarlo.