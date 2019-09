Son mujeres el 40% de los ingresos por alcohol en el CIJ

Guasave, Sinaloa.- Ayer dio inicio la Séptima Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para Jóvenes, con una serie de exposiciones sobre las consecuencias que tiene el consumo de esta sustancia, tanto física, como mental y socialmente; además de varios testimonios de vida que han podido alejarse de dicha adicción.

El consumo indebido de alcohol ya afecta a hombres y mujeres casi a la par, y en Guasave el 40 por ciento de los ingresos a tratamiento en el Centro de Integración Juvenil, están representados por mujeres.

Incremento

Mayra Guadalupe García Camacho, directora del Centro de Integración Juvenil en Guasave, informó que desde hace al menos cinco años a la fecha el alcoholismo en mujeres ha ido incrementando considerablemente, tanto, que en las estadísticas ya casi están a la par con los hombres que ingieren dicha sustancia.

“Desgraciadamente en Centros de Integración Juvenil podemos ver en la operatividad, sobre todo en los servicios de tratamiento, que se ha incrementado altamente el consumo de alcohol en mujeres; hoy tenemos que al menos, en el 40 por ciento de los 20 ingresos a tratamientos por esta sustancia que tenemos al mes, se trata de mujeres.”

García Camacho enfatizó que la permisividad y la aceptación del consumo de alcohol de mujeres en sociedad son factores que influyen mucho que las estadísticas estén casi a la par.

“Hoy día podemos observar que se está muy a la par el consumo con los hombres, las mujeres están más en esa parte de acudir a comprar el alcohol, de querer destacar; en la cuestión esta de la igualdad o de la equidad que se tiene un concepto un tanto equivocado y en esta situación se está dando la permisividad y la aceptación en la sociedad de que las mujeres estén dentro de esta problemática.”

Puerta a otros consumos

La directora del Centro de Integración detalló que muchas de las mujeres que acuden en busca de tratamiento no lo hacen por alcoholismo en primera instancia, sino ya por el consumo de otra sustancia.

“Llegan más mujeres con un antecedente, no meramente buscando un tratamiento para su alcoholismo, sino ya están en uso de otras sustancias y en una situación de que no perciben que fue el alcohol el que las llevó a ese otro consumo, entonces ellas no llegan por alcohol porque no lo ven como una droga, sino como una fuente de beneficios como la desinhibición, el sentirse importante, aceptadas, el atreverse a hacer lo que no se animan a hacer sin el alcohol, pero está comprobado que el consumo de alcohol es la puerta de inicio al consumo de otra sustancia.”

Casos de éxito

García Camacho explicó que en cuestión de tratamientos exitosos son las mujeres quienes representan la mayoría, sobre todo por el gran sentido de responsabilidad que tienen las féminas.

“En el CIJ podemos apreciar que el tratamiento en una mujer se adquiere con más responsabilidad, por lo tanto el proceso tiene más éxito, porque muchas de estas mujeres tienen una familia, el sentido de responsabilidad es más fuerte; en la mujer podemos ver que hacen uno o dos intentos y logran el éxito.”